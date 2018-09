Attention danger, le gouvernement projette de s’attaquer aux mille et un pièges de la fiscalité des successions

Atlantico : Christophe Castaner, secrétaire d'Etat chargé des relations avec le Parlement, a évoqué, ce 14 septembre, la question d'une "réforme en profondeur de la fiscalité sur les successions", en indiquant qu'il s'agissait de "l'outil privilégié pour corriger les inégalités de naissance". Comment mesurer le bon "dosage" de la fiscalité sur les successions ?

Jacques Bichot : Remarquons tout d’abord que les inégalités de naissance ne résultent pas exclusivement de l’héritage, loin s’en faut ! Il y a tout d’abord le patrimoine génétique : Nous naissons avec des prédispositions très différentes à développer telle forme de cancer ou de toute autre maladie, avec des capacités cérébrales variées, etc. Et, à franchement parler, mieux vaut naître avec d’excellents chromosomes de parents qui vous légueront peu de biens, que de parents richissimes avec une santé très fragile ou une débilité intellectuelle.

Cela signifie que la fiscalité successorale ne peut compenser que certaines inégalités de naissance, celles liées à la fortune. Et, même dans ce domaine, elle a des limites évidentes : elle peut diminuer ce que peuvent transmettre les riches, elle ne peut pas augmenter ce que lèguent les pauvres. Sauf à instaurer un impôt successoral négatif accordant un capital à ceux dont les parents meurent pauvres.

Il s’agirait alors non plus de remplir les caisses de l’Etat, mais de prélever sur les gros héritages pour augmenter les petits. L’idée est intéressante, mais il n’est pas certain qu’elle retienne l’attention des éminences qui gouvernent et légifèrent, tout simplement parce que les finances publiques françaises sont tragiquement déficitaires.

De ce fait, il est fort probable que l’accroissement des prélèvements sur les successions d’une certaine importance, s’il a lieu, servira au renflouement des caisses de l’Etat. Le discours sur la réduction des inégalités permettra simplement de déguiser en outil de lutte contre les inégalités une majoration fiscale classique, consistant à prendre l’argent dans les poches où il y en a. Les pêcheurs ne recherchent-ils pas les eaux les plus poissonneuses ?

Enfin, il faut prendre en considération le fait que l’héritage intervient à un âge de plus en plus avancé. La personne qui bénéficie d’un pactole à 60 ans n’a pas forcément attendu cet âge pour vivre avec plus de moyens que ses contemporains ! De plus, si l’héritage est principalement constitué d’une entreprise, il y a des chances pour que la transmission des pouvoirs se soit effectuée bien avant le décès des parents. Or l’inégalité de pouvoir est tout aussi importante que celle de l’avoir. Devenir PDG à 40 ans parce qu’on est la fille ou le fils d’un patron qui se retire à 70 ans est un avantage très inégalement réparti, et la fiscalité des successions n’y peut pas grand-chose.