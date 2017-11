Attentats du 13 novembre : le nombre "noir" des victimes qui ne se sont pas fait connaître

Atlantico : Deux ans après les attentats du 13 novembre où en est l'enquête ?

Denis Tailly-Eschenlohr : Ce qui est intéressant c'est de voir où nous en sommes de façon globale. Les responsabilités des auteurs sont établies, par contre les commanditaires, ceux qui ont permis la réalisation des attentats est aujourd’hui encore sujette à des questions. La seule personne qui détient sans doute une grande part des réponses c'est M. Abdeslam. Or l'ancien président a commis une faute politique majeure en fanfaronnant qu'il allait le faire revenir de Belgique alors qu'on aurait eu tout intérêt à le laisser là-bas pour aller l'interroger sur place.

En effet, on a offert à cet homme ce qu'il espérait, la possibilité de refuser de répondre aux questions. Possibilité que ne lui offrait pas le droit procédural belge. Les gouvernants, les politiques qui cherchaient à se mettre en avant sont tombés dans un piège grossier alors que tous les avocats des parties civiles dénonçaient cela depuis le début.

Il y a encore énormément de zones d'ombre. Nous sommes tenus par des délais. Il faudra à un moment donné clôturer l'instruction et renvoyer devant la chambre de l’instruction qui elle-même renverra devant une Cour d'assises. Nous n'aurons pas à ce moment toutes les réponses.

Il a été dit qu'il y aurait un procès et les victimes s'accrochent à cet espoir. Tout le monde pense qu'il aura lieu, on ne sait pas quand mais ce sera une première. Nous n'avons jamais connu un procès de cette importance en France. Dans le cadre d'un procès du 13 novembre, nous aurons plus de 3000 parties civiles sans doute. Et encore, beaucoup sont des victimes qui ne sont pas reconnues comme parties civiles. Niveau organisationnel ce sera du jamais vu. Ce n'est pas pour rien que le cas de Jawad Bendaoud, le logeur de St Denis est disjoint de la procédure. Il y a eu une correctionnalisation d'opportunité et le procès va se tenir en janvier et février à Paris, en correctionnelle et pas aux assises. C'est une aberration. Personne n'en parle et au dernier moment on préviendra les chroniqueurs judiciaires. Toutes les victimes, tous ceux impactés par le 13 novembre vont un jour découvrir que l'on a décidé de juger cet individu rapidement en catimini et en dehors de tout le reste du dossier.

Quel est le sentiment général de vos clients deux ans après les attentats du 13 novembre ?

D'abord je pense que mes clients se fichent des petits débats qui rythment l'actualité. Ils ont le sentiment que depuis le début on essaye de leur mettre du miel sur les plaies, qu'on leur tient des discours lénifiants, sympathiques… Mais vous savez, les victimes, ce sont des grandes personnes, des adultes qui ont souffert et qui souffrent encore pour la plupart, soit physiquement soit moralement. Les victimes ont le sentiment que les pouvoirs publics ont tout fait pour cacher la réalité de leur souffrance. Aujourd'hui elles sont avant tout extrêmement aigries.