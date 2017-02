Attentat du Louvre : après les boules puantes, le terrorisme ?

Si "l'ère du renoncement" pose des problèmes au héros du dernier roman de Jean-Marie Rouart, elle fait le plaisir du lecteur tant est profonde et authentique la description de l'univers d'un homme confronté à de nouvelles limites.

Créer sa start-up apparaît comme l’utopie économique et sociale du moment. Et pourtant...

La récente déclaration de Steve Bannon au Guardian n'est pas qu'un avertissement. Le conflit qui couve en mer de Chine méridionale est réel, et si les cartes sont rebattues avec l'arrivée de Donald Trump et la montée en puissance de Xi Jinping, bien des choses semblent échapper aujourd'hui au contrôle de la Maison Blanche et de Zhongnanhai.