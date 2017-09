Attentat de l’Hyper Cacher: la gendarmerie a-t-elle trop joué avec le feu ?

Article publié initialement sur Entreprise.news

Si l'on admet que la vague d'attentats islamistes qui frappent la France a commencé en mars 2012 avec l'affaire Merah, alors on ne compte plus les cas de terroristes dont les activités ou les risques de passage à l'acte étaient connus de nos services de renseignement. Dans le cas extrême de Coulibaly, le procès de Claude Hermant, qui vient de se tenir à Lille, a permis de mieux comprendre les questions qui se posent dans les relations complexes entre la sphère terroriste et les services chargés de notre sécurité.

Les faits tels qu'ils se sont probablement passés

Tout ceci se passe dans des zones grises. On peut en retenir moins de certitudes que de doutes. Partons donc des quelques certitudes qu'on peut avoir.

Au deuxième semestre 2014, Amedy Coulibaly planifie la commission d'un attentat. Il cherche des armes à l'aide d'un certain Amar Ramdani. Cet homme est aujourd'hui en prison.

Ramdani apparaît comme un sherpa essentiel des attentats de janvier 2015. Non seulement il aide Coulibaly dans la recherche d'armes, mais il trouve l'acheteur de la voiture d'Hayat Boumedienne, la compagne de Coulibaly réfugiée en Syrie. Il s'agira de Metin Karasular, un kurde installé à Charleroi dont on pense qu'il aurait pu payer une partie de la voiture en armes qui serviront à l'attentat.

Ramdani présente une particularité troublante. Depuis 2011, il a noué une relation amoureuse avec une certaine Emmanuelle, 35 ans, "accessoirement" adjudante de gendarmerie et fraîchement convertie à l'Islam. Elle travaille (et occupe un logement de fonctions...) au centre de renseignement opérationnel de Rosny-sous-Bois. Autrement dit, elle est dans les "services secrets" de la gendarmerie. Par la suite, elle prétendra n'avoir découvert qu'après les attentats de janvier 2015 le pot-aux-roses: son concubin Amar Ramdani fait l'objet d'un mandat d'arrêt international pour trafic d'armes. Cette découverte tardive ne l'empêchera pas de secourir son bien-aimé durant son passage en prison, et de commettre pour lui des fautes professionnelles qui lui vaudront sa révocation puis une condamnation à la prison.

Ici commence une longue liste d'interférences entre la gendarmerie et Coulibaly. On sait qu'un intermédiaire intervient, dans des conditions non expliquées à ce jour. Il s'agit de Samir Ladjali, dont on sait peu de choses, si ce n'est qu'il écoulait les armes importées par Claude Hermant. Samir Ladjali était un indicateur de la gendarmerie. Doit-il à ce statut le fait de n'avoir été arrêté que 4 mois après Hermant? Il aurait en tout cas fourni Karasular qui aurait fourni Coulibaly.

Quelques autres circonstances troublantes qui continuent à nous embarrasser

Dans le dossier Coulibaly, on n'a évidemment pas le droit de ne pas épicer ce récit de quelques faits supplémentaires. Ainsi, la suite de cet article montre que la gendarmerie reconnaît un rôle d'indicateur à Hermant et à Ladjali. Courant novembre, Ladjali fournit des armes à Coulibaly qui vend la voiture de sa femme à un trafiquant de Charleroi, réputé proche du PKK. Ces événements laissent à penser que quelque chose se prépare. Coulibaly est par ailleurs "conseillé" par Ramdani qui vit avec un espionne de la gendarmerie. Il est difficile de penser que nos services n'aient pas eu l'attention attirée par tous ces mouvements.