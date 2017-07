Attaques en série en Europe : la menace terroriste toujours présente mais en mutation ?

Et pourtant, en dehors d’actions individuelles –certes parfois extrêmement meurtrières comme en Grande-Bretagne- aucune action d’envergure engageant des nombreux assaillants comme à Paris le 13 novembre 2015 ou le 22 mars 2016 n’a eu lieu, ce qui n’est loin d’être le cas dans d’autres régions du monde que l’on a tendance à oublier.

Cela est la résultante de plusieurs facteurs en tête desquels doivent être mis en avant les efforts acharnés déployés par les différents services de renseignement et de sécurité qui sont aux créneaux depuis maintenant de longues années. Cela va des Officiers traitant, des techniciens, des analystes des services de renseignement en passant par les enquêteurs et va jusqu’aux policiers stagiaires et vigiles privés qui sont sur le terrain les derniers remparts pour assurer la protection de leurs concitoyens.

Il n’y a pas de tâche plus noble l’une que l’autre : ces femmes et ces hommes participent tous, d’un bout de la chaîne à l’autre (le renseignement en amont et les protections statiques en derniers ressort) à la sécurité collective.

Il convient d’ajouter tous les gens qui concourent directement ou indirectement à cette lutte comme les personnels de santé, les pompiers, etc.

Enfin, et peut être surtout, il y a les populations qui font preuve de résilience -voire de résistance dans certains cas(1)- comme personne ne pouvait l’imaginer. La volonté de Daech de monter les communautés les unes contre les autres en Occident a visiblement échoué. A savoir qu’en dehors de quelques répliques criminelles, parfois malheureusement mortelles, de certains individus isolés, l’immense majorité a su conserver calme et dignité.

Un autre facteur fondamental réside dans le fait que la cause salafiste-djihadiste que défend Daech est en train de perdre de son attractivité auprès d’une partie de ses sympathisants, du moins en Occident. Les revers militaires que rencontre le « proto-Etat » islamique sur le front syro-irakien n’y sont certainement pas étrangers. D’ailleurs, le nombre de volontaires voulant rejoindre le cœur du califat a considérablement diminué. Certes, les difficultés causées par le bouclage de la frontière syro-turque rendant les passages extrêmement difficiles y sont aussi pour quelque chose. Mais il est légitime de se demander si les « aspirants volontaires au djihad » ne sont pas en train de se « déradicaliser » tout seuls car ils constatent que les tueries qui ont lieu depuis des années en raison d’une cause qu’ils idéalisent, n’ont aucune chance d’aboutir au califat dont ils rêvent.

Il n’en reste pas moins que la guerre est loin d’être terminée. D’abord, sur le plan des idées, le salafisme-djihadisme n’est pas mort d’autant qu’il continue à grignoter du terrain sur l’islam traditionnel via des réseaux de prêcheurs dont l’origine est incertaine. Si Daech disparaît en tant qu’« Etat », il va néanmoins poursuivre -peut-être sous d’autres noms »(2)- ses opérations subversives en comparant la période qu’il est en train de vivre à celle qui a vu le prophète Mahomet fuir la Mecque pour rejoindre Médine. Ses idéologues appellent cela le « retour au désert ».