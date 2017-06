Attaque sur le parvis de Notre-Dame : après Londres, les Champs-Elysées ou Orly, la stratégie de terrorisme auto-franchisé de Daesh est-elle en train de gagner des parts de marché ?

Atlantico : Après les attaques des Champs Elysées, de Londres, Manchester, Orly et peut-être, depuis mardi après-midi, d'un policier sur le parvis de Notre-Dame, peut-on encore considérer que les principales mouvances terroristes de l'Islam sont sur le reculoir ?

Pierre Conesa : Il ne faut pas conclure trop vite. Les différents attentats qui ont frappé la France, l'Allemagne, La Suède, la Grande Bretagne ... montrent au contraire les incroyables viviers qui se sont constitués dans les démocraties depuis une vingtaine d'années et qui peuvent fournir des candidats à des actions suicide.

Deuxième remarque : ces candidats ne sont pas des exclus ou des déshérités sociaux mais aussi souvent des gens qui avaient du travail et des familles...

Troisième remarque : toutes les enquêtes faites après attentats ont montré les connexions entre le ou les auteurs de l'attaque violente avec les cellules souches qui se sont constitués dans les quartiers salafisés aussi bien en France qu'en Grande Bretagne. Internet ne fait que fournir du matèriel de propagande, le véritable facteur déclenchant est l'environnement humain. .Ces cellules dormantes se conduisent de façon à toujours rester dans la légalité. et à fournir des coups de mains qui les rendent difficilement associables à l'acte terroriste (logement, prêt d'un véhicule,, fourniture de papiers de mariage... Pour l'attentat de Manchester on en est à une douzaine de personnes arrêtées.

Ceci pour dire qu'on est entré dans une seconde phase du terrorisme qui ne se passe plus en Syrie ou en Irak mais sur le territoire de l'UE.

Et que le retard pris dans la lutte contre la radicalisation (et pas seulement contre le terrorisme) explique la multiplicité des candidats présents à l'intérieur des frontières. Je rappelle que les divergences de conception juridique et judiciaire entre les différentes démocraties européennes rend extrêmement difficile une politique unifiée dans la lutte contre la radicalisation.

Le constat de recul de l'Etat Islamique est un constat territorial et non un constat politique et stratégique. La formidable idée stratégique de l'Etat Islamique est d'avoir constitué un territoire et rétabli un horizon mythologique pour les musulmans, celui du califat. Il s'agit de la véritable rupture par rapport à Al Qaïda. Pour la première fois, se concrétise un Etat islamique absolu. La propagande de Daesh consiste à dire "Revenez donc dans le premier Etat islamique de la planète et si vous ne pouvez pas venir, massacrez les mécréants partout où ils sont".