Attaque à la camionnette à Toronto : les racines de cette ultra-moderne haine

Atlantico : Le 23 avril, un individu sans aucun lien avec une mouvance politique ou religieuse fonçait à bord d'un van dans la foule d'une rue commerciale de Toronto, au Canada, tuant dix personnes et en blessant une dizaine d'autres. Avant d'être arrêté par la police, il a demandé aux officiers de lui "tirer dans la tête". Comment expliquer que puisse se développer chez une personne cette volonté de destruction de soi et des autres ?

Jean-Paul Mialet : Il n'y a pas que les motivations idéologiques qui peuvent mener à tuer les autres parce qu'ils ne partagent pas les mêmes convictions que soi-même. On peut avoir envie de tuer les autres parce qu'on est isolé en soi-même et qu'on ne parvient pas à les rejoindre dans un partage. Dès lors, d'une certaine façon, ils n'existent pas davantage que soi-même. L'époque est à une clôture narcissique ou l'on ne parvient à se construire ni soi-même (que l'on rêve grandiose), ni l'autre (que l'on tient pour insignifiant).

Or soi-même n'a pas de sens sans l'autre, en face, avec lequel échanger et se différencier : soi-même est vide est vain. Dès lors, on peut voir éclore des explosions ou la toute puissance de soi prend la forme d'une haine destructrice de soi et des autres que l'on confond avec soi-même. Ces explosions ne sont pas sans rappeler les crises de rage rage narcissique du petit enfant, qui n'a heureusement pas les mêmes moyens de détruire que l'adulte.

L'homme se désignait comme un "Incel", ce qui signifie "involontairement célibataire" et en avait appelé à la "rébellion des Incels", faisant référence à un autre meurtrier de masse, Elliot Rodger, qui en 2014 avait tué 6 personnes en Californie pour se venger contre les femmes. Comment expliquer qu'une frustration sexuelle, celle d'une virginité non voulue, puisse pousser des jeunes hommes à de telles extrémités ?

"Incel" signifie bien célibataire involontaire. On est, là encore, dans l'isolement. Je vous parlais à l'instant de l'isolement narcissique, qui fait qu'on est seul en son royaume, mais le paradoxe est que ce soi-même que l'on exalte n'a pas de sens sans les autres. Et bien ici, on assiste à une manifestation de l'élimination de l'autre qui ne concerne pas qu'un "autre" abstrait, mais l'autre sexe. La clôture sur soi altère les possibilités d'échange toute forme d'altérité, et en particulier avec l'autre sexe. D'où une frustration et un sentiment de solitude profond qui peuvent nourrir une véritable rage contre l'autre sexe. D'autant qu'on cultive aujourd'hui une rivalité entre les sexes et une défiance de chaque sexe l'un envers l'autre, au lieu d'encourager une relation de partenariat.

S'agit-il d'une révolte contre "la société" dans son ensemble ?

Il y a en effet un au-delà social qui compte beaucoup dans cette affaire. Aujourd'hui, on voit donc finalement et d'une façon très générale l'autre comme un obstacle à l'accomplissement de soi. C'est vrai pour l'ensemble des individus, et pas simplement quelques cas extrêmes, et cela correspond à l'importance accordée à la dimension narcissique notre culture. Le fait avait été relevé dès 1979 par Christopher Lasch dans son livre visionnaire : "La Culture du narcissisme". L'oubli des limites qui bornent le soi et le définissent s'est également manifesté depuis une trentaine d'années dans les troubles qu'observent le psychiatres, qui ont vu apparaître des dérèglements narcissiques en lieu et place des symptômes névrotiques d'autrefois. Comment vivre ensemble quand chacun voudrait faire triompher son ego et souffre de se voir contenu par les "autres" ? Comment réapprendre la curiosité pour autrui, l'enrichissement de l'échange quand on est enfermé en soi-même ? Et comment ne pas se révolter contre une société qui n'accorde de prix qu'à l'ego ? Le symptôme auquel correspond ce massacre incompréhensible pose ces questions avec acuité.