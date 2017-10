Entre mondialisation et crise des migrants, l’attachement à “l’Heimat” fait son grand retour en Allemagne

Atlantico.fr : Avant de constituer son nouveau gouvernement, Angela Merkel vient d'accepter de limiter à 200 000 par an le nombre de réfugiés pour répondre aux exigences conservatrices de son parti. Le concept de "Heimat" (patrie) semble bénéficier d'une renaissance acquise sur une anxiété croissante sur la migration et la mondialisation. En quoi ce compromis sur l'immigration est-il révélateur de ce phénomène ?

Jérôme Vaillant : En raison de la défection du SPD qui a fait le choix de s’installer dans l’opposition, Angela Merkel a accepté le principe de consultations avec le parti libéral (FDP) et les Verts en vue de négocier avec eux un contrat de gouvernement porté par une majorité aux couleurs de la Jamaïque (noir pour les chrétiens-démocrates, jaune pour les libéraux et vert pour les Verts). Mais elle savait que de telles consultations n’avaient de sens si elle réglait au préalable le différend qui l’oppose depuis des mois au parti frère bavarois, la CSU, et à son président Horst Seehofer.

Libéraux et Verts attendaient d’ailleurs des chrétiens-démocrates qu’ils se mettent d’accord sur une position commune avant d’engager des pourparlers.

Au risque de mécontenter fortement les Verts qui ne veulent pas entendre parler de seuil-plafond pour le nombre de réfugiés à laisser entrer à l’avenir en Allemagne, Angela Merkel a trouvé dimanche soir un terrain d’entente avec la CSU de Horst Seehofer qui ne voulait pas renoncer à un seuil plafond (en allemand Obergrenze) de 200.000. Les délégations des deux partis frères qui forment au Bundestag un groupe parlementaire commun, ont trouvé l’habillage qui permet à la CDU comme à la CSU d’avoir le sentiment de ne s’être pas reniée, même si, à vrai dire, l’habillage apparaît passablement artificiel. Le terme de Obergrenze n’est pas utilisé et le seuil de 200.000 réfugiés par an connaît une exception de choix puisque, au nom du droit d’asile garanti par la constitution allemande, il peut y être dérogé en cas de situation exceptionnelle telle qu’un afflux imprévu de réfugiés, vérifié par le Bundestag. CDU et CSU sont par ailleurs d’accord pour intervenir dans les pays d’origine des réfugiés pour empêcher leur départ en combattant sur place les raisons conduisant au départ

Il s’agit d’un accord à la fois tactique et stratégique pour aboutir à la formation d’une coalition de gouvernement aux couleurs de la Jamaïque, par lequel Angela Merkel reconnaît le rôle essentiel qu’a joué la crise migratoire dans le revers électoral de son parti et dans la remontée de l’AfD. Ce faisant elle reconnaît aussi la nécessité de renforcer les frontières extérieures de l’Union européenne et si besoin de l’Allemagne dans un cadre Schengen à redéfinir. La notion de Heimat n’a pas joué un grand rôle dans l’affaire, il n’a pas d’ailleurs envahi le vocabulaire politique de la chancelière.