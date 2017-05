Atrocement libéral pour les uns, pas assez voire pas du tout pour les autres, libéral et progressiste selon Edouard Philippe : quel visage du libéralisme incarne donc le quinquennat Macron ?

Atlantico : Entre ceux qui voient du libéralisme partout dans le programme et l'équipe gouvernementale du nouveau président et ceux qui n'en voient pas suffisamment, comment peut-on définir ce qu'est le libéralisme ? De quel mot est-il devenu le synonyme en France ?

Pascal Salin : Le libéralisme est malheureusement victime en France de très graves confusions.

Ainsi, on considère que toutes les décisions d'un président et d'un gouvernement de droite doivent être considérées comme inspirées par le libéralisme. Or, dans la mesure où les politiques qui ont été menées, par exemple par Chirac et Sarkozy, étaient en fait beaucoup plus proches de politiques socialistes que de politiques libérales, ces politiques ont évidemment échoué. Mais on en a facilement conclu que le libéralisme était incapable de résoudre les problèmes français. Marine le Pen est allée encore plus loin puisqu'elle a prétendu que les difficultés économiques de la France venaient des politiques ultra-libérales conduites depuis Mitterrand !

Le libéralisme consiste évidemment à défendre la liberté de tous les individus, quels qu'ils soient, de leur laisser la liberté de choix, de respecter leurs droits de propriété et, par conséquent, de leur permettre d'être des êtres responsables. Ceci implique de chercher à minimiser les contraintes étatiques. Nous en sommes loin dans une France qui est l'un des pays les plus fiscalisés et les plus règlementés du monde ! Si le libéralisme est mal considéré en France, c'est en grande partie à cause des confusions qui sont faites à son sujet, parfois volontairement. Ainsi, on le présente à tort comme une doctrine qui défend les riches contre les pauvres ou les employeurs contre les salariés, et l'on prétend souvent qu'il vise à assurer la suprématie des grandes entreprises (du CAC 40…). Or, il est un trait caractéristique de la situation française, à savoir qu'il existe une nomenklatura, souvent issue des mêmes grandes écoles, qui détient le pouvoir politique et qui occupe les postes dirigeants des grandes entreprises. Mais cela doit se décrire en fait comme un "capitalisme de connivence" et non comme une situation typique d'une économie libérale.

La libéralisation des échanges extérieurs est un autre aspect important du libéralisme, et elle est, pour sa part, bien reconnue comme telle. Des progrès importants ont été réalisés en ce sens au cours des décennies passées du fait de la libéralisation des échanges au sein de l'Union européenne et du fait de la mondialisation. On doit à cette évolution une amélioration considérable des niveaux de vie, mais nombreux sont ceux qui l'accusent au contraire d'être responsable des difficultés économiques. Il est, certes, facile pour les politiciens de trouver ainsi des alibis, mais les causes des problèmes français doivent être trouvées dans les mauvais choix de politique économique intérieure et non dans la concurrence étrangère.

En définitive, à cause de ces confusions et de ces erreurs d'analyse – et de bien d'autres que l'on pourrait évoquer – le libéralisme a mauvaise presse en France. Alors qu'il repose sur un fondement éthique incomparable – le respect des droits d'autrui - il est présenté comme étant un facteur de désordre que l'Etat doit encadrer et limiter. Dans la mesure où les politiciens, préoccupés de leurs élections, sont évidemment sensibles à l'opinion publique, ils adoptent ces confusions et ces erreurs et ils les accroissent même par leur déclarations et leurs décisions. C'est pourquoi il est malheureusement en grande partie utopique de croire que le libéralisme pourrait inspirer la politique française.

Gaspard Koenig : Il convient de commencer par rappeler qu'Emmanuel Macron a lui-même utilisé le mot de "libéralisme", ce qui n'est pas très fréquent. Par ailleurs, le Premier ministre a affirmé ce matin qu'il était libéral économiquement, mais pas seulement, c'est-à-dire également sur le plan politique, institutionnel, sociétal, etc. Le fait que ce vocable soit utilisé à un tel niveau est suffisamment rare pour attirer ma curiosité et ma sympathie. Les valeurs contenues dans le programme du gouvernement sont compatibles avec une version minimum du libéralisme, libre-échangiste économiquement et progressiste socialement.

Toutefois, si l'on regarde le détail du programme et les ministres, il y a du souci à se faire. La réforme de la taxe d'habitation, pour ne prendre qu'elle, n'est pas du tout libérale. Ce qui serait libéral, ce serait de laisser la taxe d'habitation à la liberté des communes, qui pourraient fixer le taux et l'assiette, plutôt que de tout centraliser à Paris. Le programme reste ainsi déclinaire. Il a été fait rapidement ; de toute façon, il risque d'être amendé par un gouvernement et un Parlement assez nouveaux, avec des rapports de force inédits. On peut donc espérer, pour une fois, que toute l'impulsion ne vienne pas d'en haut et qu'une marge de manœuvre soit laissée à la société pour, dans l'esprit qui est le bon, essayer de porter des solutions plus fines et plus constructives.

Ce jeudi matin sur France Inter, Edouard Philippe a qualifié le programme du gouvernement de "libéral". Selon vous, quel libéral est ou n'est pas Emmanuel Macron ?

Pascal Salin : Il y a, me semble-t-il, une distinction importante à faire entre un libéralisme de conviction et un libéralisme pragmatique. Les adeptes du premier sont rares en politique car cela implique que les politiciens abandonnent leur fonds de commerce (à savoir la distribution de privilèges catégoriels). Il en existe pourtant des exemples remarquables, en particulier ceux de Ronald Reagan et Margaret Thatcher, et il est important de souligner que tous deux s'étaient efforcés d'avoir une formation intellectuelle approfondie au sujet du libéralisme. Cela leur a donné des convictions fortes et des réflexes leur permettant de repérer instinctivement les solutions libérales aux problèmes de leurs pays. Edouard Philippe et Emmanuel Macron n'appartiennent évidemment pas à cette catégorie de libéraux. Au demeurant, si tel avait été le cas, Emmanuel Macron n'aurait pas été capable de servir un pouvoir socialiste. En tant que ministre de l'Economie, il a, certes, surpris en faisant adopter quelques mesures de libéralisation, par exemple en ce qui concerne l'instauration de la concurrence dans le transport par car ou l'ouverture des magasins le dimanche. Mais il s'agit là, de toute évidence, d'un libéralisme pragmatique consistant à reconnaître qu'on peut améliorer certaines situations spécifiques en faisant appel à plus de liberté.

Gaspard Koenig : Emmanuel Macron n'est pas un libertarien, mais un jacobin. De ce point de vue, il rentre dans la conception de ce que l'on appelle le "libéralisme à la française", défini par Hayek, qui le rejetait d'ailleurs. C'est une version du libéralisme qui repose sur un rapport direct entre l'État et l'individu. Ceci explique notamment la détestation d'Emmanuel Macron pour les corps intermédiaires, que ce soient les corporations contre lesquelles il veut lutter en se positionnant contre les rentes, ou les partenaires sociaux dans le cadre de son projet de nationalisation de l'Unedic. Ce dernier cas illustre bien ce qu'est le libéralisme à la française : l'État reprend en mains un rapport direct avec l'individu ; on est alors sur un pied d'égalité. C'est également l'esprit de la retraite à points ou la réforme de la formation professionnelle. Peu importe les métiers exercés, la situation sur le territoire, chacun doit disposer des mêmes droits, ces derniers étant gérés par l'État. Cela constitue d'ailleurs l'esprit de la Révolution française, et notamment de la loi Le Chapelier de 1791 contre les corporations. Le libéralisme anglo-saxon, lui, est plus radical : il repose, au contraire, sur les corps intermédiaires, l'auto-organisation sociale, etc., ce qui n'est pas l'optique de ce gouvernement.