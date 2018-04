"L'atelier des sorciers" : un manga au top

MANGA

L’ATELIER DES SORCIERS

de Kamome Shirahama

éd. Pika

RECOMMANDATION

EN PRIORITE

THEME

Coco est fascinée par la magie depuis toute petite. Malheureusement pour elle, on ne peut devenir sorcier que si on développe très tôt un don pour la magie, ce qui n’a jamais été son cas. Mais rien ne l’empêche de rêver et le jour où Kieffrey vient à la boutique de sa mère, Coco est euphorique. Un sorcier ! Chez elle ! Quelle chance incroyable ! Curieuse, elle espionne son invité et découvre le secret pour lancer des sortilèges. Une idée germe alors dans son esprit. Elle a en sa possession un petit grimoire magique, maintenant qu’elle sait s’en servir, ça marchera peut-être ?

Trop heureuse pour être prudente, Coco lance des sorts à tout va… jusqu’à commettre l’irréparable. Témoin du drame, Kieffrey décide de la prendre comme disciple. Ce sera un apprentissage long et difficile, mais Coco ne reculera devant rien pour racheter sa faute.

POINTS FORTS

Original, L’Atelier des Sorciers nous présente un monde fantastique où la création artistique fait écho à la création magique. Le secret bien gardé des sorciers donne à l’univers une jolie symbolique : la magie peut embellir votre vie, comme le ferait un artiste avec ses œuvres. Mais toute œuvre peut cacher une part sombre à déchiffrer. Reprenant le schéma narratif de nombreuses histoires de magie : un(e) enfant élu(e) pour devenir sorcier, ce manga s’illustre tout particulièrement par son ambiance douce et mélancolique. Son héroïne qui, loin d’être douée, va devoir apprendre la magie non pour accomplir une destinée légendaire mais par nécessité : elle a commis une faute grave. Et surtout, L’Atelier des Sorciers est un manga magnifique visuellement. S’inspirant de l’art déco et de l’art nouveau, l’auteur nous donne des planches riches en détails qui enchantent le regard. Paysages merveilleux, objets et tenues complexes, tout pousse à la curiosité et à l’admiration !

Les éditions Pika propose d’ailleurs une édition collector du premier tome avec un artbook de 32 pages offert où l’on peut retrouver des illustrations couleurs ainsi que les ébauches du manga. Objet à posséder pour tout collectionneur de mangas.

POINTS FAIBLES

La série ne comporte que deux tomes actuellement au Japon, l’attente sera longue pour pouvoir dévorer la suite des aventures de Coco...

EN DEUX MOTS

Conte métaphorique et tendre, L’Atelier des Sorciers est un bijou, à lire de toute urgence. Les amoureux du genre seront comblés et les nouveaux lecteurs pourront découvrir que le manga regorge d’univers riches en histoires et en talents.

UN EXTRAIT

Ou plutôt deux:

1/- « Je te promets de ne plus jamais dire… que je veux devenir sorcière…

- A la bonne heure… »

2/- « La magie est à la portée de tous... mais tout le monde n’est pas capable de bien dessiner… Pour devenir sorcier… il faut en avoir l’étoffe… »