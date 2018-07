Astérix contre Rastignac : Deschamps ou l’anti Macron

L’homme qui incarne la France se devait de rendre hommage aux joueurs et de les remercier pour l’immense fierté et l’incommensurable bonheur qu’ils ont procurés aux Français.

Emmanuel Macron, l’homme privé a certes laissé exploser sa joie mais il a aussi tenu son rôle de représentant de la nation.

Et dans ce rôle, n’en déplaise aux rabats joies, il aura juste été juste parfait. La présence d’un militaire blessé au Mali dans les vestiaires était parfaitement légitime. La visite de cet adjudant-chef meurtri a rappelé à tous et d’abord à nos jeunes dieux du stade que certains sacrifices sont autrement douloureux que ceux exigés de sportifs, même de très haut niveau.

Sans abaisser sa fonction, le Chef de l’Etat a su jouer de sa jeunesse et des codes Instagram de manière habile ou chanceuse. Puisque c’est le photographe de Poutine ou les joueurs qui ont immortalisé ou partagé certaines scènes légèrement hors cadres. On a vu le corps physique d’un quadragénaire, authentique fan de foot percer l’armure qui corsète le corps symbolique du monarque républicain. Et alors ?

Cette communication macronienne, maitrisée jusque dans son relâchement, à la fois habile et sincère, digne et spontanée, ni trop peu, ni too much était particulièrement bien calibrée. Mais alors comment expliquer que des éclats de la gloire de nos champions n’aient pas rejaillit sur le Président ?

Cette absence de coup de pouce dans les sondages est d’autant plus surprenante que les analogies entre la victoire de Deschamps en juillet 2018 et celle de Macron en mai 2017 ne manquent pas.

Il y a un côté attaque de la diligence dans la geste des Bleus que l’on n’attendait pas au Mondial, comme il y eu un braquage du siècle sur le monde politique d’avant chez l’ancien conseiller à l’Élysée. Avant sa frappe décisive, personne ne connaissait Benjamin Pavard. Avant qu’il se mette en marche, qui connaissait Macron ?

La jeunesse, la surprise et le côté sorti de nulle part relient indiscutablement les Bleus à ce Bleu de la politique qu’était Emmanuel Macron. La victoire de ces bluets a pu parfois sembler manquer de panache, elle n’a jamais manqué de génie. Cette façon de jouer en contre, d’exploiter si astucieusement les failles de l’adversaire, de le faire trébucher sous son poids voire son arrogance offensive, de l’épuiser et puis de le piquer au bon moment, ce style n’est pas sans rappeler la tactique mise au point par un ex Ministre de l’économie.