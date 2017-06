L'Assemblée se rééquilibre, les partis se lancent dans les règlements de comptes internes....

Et cela sans que la participation augmente, au contraire : l'abstention a encore grimpé par rapport au premier tour ; des analyses plus affinées des votes le diront, mais il semble s'être produit un double phénomène : d'une part les électeurs de La République En Marche, considérant que la victoire est acquise, ne sont pas retournés aux urnes alors que les électeurs des partis de gouvernement (PS et LR-UDI) ont pris la peine de se déplacer ; d'autre part, une partie des électeurs ayant voté pour un candidat En Marche !

au premier tour ont changé d'avis et ont préféré apporter leur bulletin au candidat de LR, du PS, voire de la France Insoumise et le FN, c'est selon : l'inexpérience voire l'incompétence de certains candidats En Marche, incapables de débattre, ou trainant quelques casseroles révélées au cours des derniers jours de la campagne ont joué un rôle, mais cet électorat a aussi réalisé qu'envoyer plus de 450 députés d'une même famille politique aux contours encore mal définis à l'Assemblée,(comme les projections le prévoyaient), serait plus inefficace voire nuisible que bénéfique au bon fonctionnement de l'Institution parlementaire et de la démocratie en général. A cet égard on peut considérer que le discours du chef de file des Républicains, François Baroin qui a tout au long de l'entre-tours appelé à ne "pas donner tous les pouvoirs à LRM", a été entendu. Le résultat, ce sont quelques "remontadas" spectaculaires, avec, notamment l'élection de Claude Goasguen et Brigitte Kuster (LR) à Paris et d'Olivier Faure, président du groupe PS, en Seine-et-Marne.

Tous les ministres ont été réélus, et La République en Marche obtient une confortable majorité absolue, mais, avec son allié du Modem, elle se trouve dans étiages de ce qu'ont été les majorités précédentes, et l'on est loin de la carte blanche accordée à Emmanuel Macron pour cinq ans.

Le Front National qui ne comptait que deux députés lors de la précédente législature a huit élus, mais cela ne lui suffira pour constituer un groupe autonome, alors que Marine Le Pen avait totalisé 34% des voix à la présidentielle. La France Insoumise de Jean Luc Mélenchon totalise 17 sièges, le PC 10 et le PS passe à 29 sièges, un chiffre qui va peut être légèrement augmenter si des élus Divers Gauche rejoignent son groupe, mais les élus socialistes seront dix fois moins nombreux que lors de la précédente législature. Dimanche soir l'ancien premier ministre Bernard Cazeneuve a déclaré que "les députés socialistes seront les sentinelles de la justice sociale ", mais pour l'heure ils sont en manque de leader ...

Car personne n'a été surpris d'entendre Jean Christophe Cambadélis , constatant que "les électeurs ont voulu donner sa chance au président. Ils n'ont laissé aucune chance à ses adversaires", déclarer que "la gauche doit tout changer, la forme comme le fond, ses idées comme ses organisations... Il s'agit d'un immense défi, d'une tâche de longue haleine... J'y participerai avec humilité mais je souhaite le faire en étant libre de ma parole. Je ne le ferai pas en tant que Premier secrétaire du PS". Autrement dit, éliminé dès le premier tour, il se démet de ses fonctions de premier secrétaire du Parti, en attendant la convocation d'un Congrès. Pour l'heure les débats se dérouleront au sein du Bureau politique et des Fédérations. Le Parti socialiste arrivera-t-il enfin à trancher sur sa ligne politique : devenir un parti social démocrate, à l'image des partis socio-démocrates européens, ou va-t-il continuer à naviguer entre une certaine forme de gauchisme et réformisme ? On n'a pas manqué de relever que les "frondeurs ont tous été battus, même les mieux implantés comme Christian Paul dans la Nièvre. La jeune génération montante comme Juliette Meadel, Mathias Fekl ont également été battus, concurrencés par la République En Marche et Manuel Valls voit son élection de justesse contestée par son opposante de la France Insoumise. Après son échec, déjà qualifié d'historique, de 1993, le PS avait retrouvé des couleurs à la présidentielle de 1995, et était sorti victorieux de la dissolution de 1997.Cette fois il disparait de la carte électoral dans des bastions historiques comme le Nord et le Pas de Calais , et il lui faudra plus de temps pour ré-émerger en ce début de 21e siècle , ne serait-ce qu'à cause de la modification du calendrier électoral consécutif à l'instauration du quinquennat.