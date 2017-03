Assemblée des départements de France : et le candidat qui risque d’être le mieux accueilli par les collectivités territoriales au bord de la crise de nerf est…

Atlantico : Mercredi 8 mars, l'Assemblée des départements de France (ADF) reçoit les candidats à l'élection présidentielle pour connaître leurs propositions. Dans quelle situation les départements se trouvent-ils, après un quinquennat qui a mis en place une réforme territoriale, un contexte de baisse des dépenses et d'augmentation des allocataires ?

Pierre-François Gouiffès : Pour analyser la situation des départements il faut séparer la question institutionnelle et celle des politiques publiques prises en charge par cette collectivité territoriale.

Sur le plan institutionnel, rappelons que les départements créés à la Révolution constituent avec les communes la couche la plus ancienne du fameux "mille feuilles territorial" français et qu’ils connaissent depuis le début des années 1980 une baisse relative de leur poids dans le dispositif avec l’émergence de deux autres types de collectivité territoriale, les intercommunalités de différents types et les régions.

Ils ne sont toutefois jamais remis en cause de façon intégrale car le plus souvent les textes d’organisation territoriale commencent leur vie avec un esprit régionaliste (c’est le cas de la réforme de 2003) mais sont en quelques sorte "départementalisés" lors du passage au Parlement et notamment au Sénat. Au final la réforme la plus audacieuse semble être celle effectuée sous le quinquennat Sarkozy avec le conseiller territorial à la fois compétent pour la région et le département, qui pouvait conduire à terme à faire des départements des subdivisions administratives des régions. Cette réforme a été retirée dès l’arrivée au pouvoir de François Hollande. Il n’en demeure pas moins une question existentielle latente avec les départements.

En effet les départements se sont principalement transformés en usine à financer des prestations sociales, principalement le RMI devenu RSA transféré en 2004 (revenu de solidarité active, montant financé doublé depuis cette date), l’APA (allocation pour l’autonomie) et l’aide sociale à l’enfance. Le département est structurellement affaibli sur le plan politique car beaucoup de décisions en matière d’aide sociale sont prises par l’Etat (augmentation du RSA de 10 % en cinq ans prévue par le plan pauvreté du Gouvernement Ayrault, de décembre 2012, revalorisation de l’APA par la loi adaptation de la société au vieillissement de 2015).

D’où des débats institutionnels sur la pertinence que le département ne soit qu’un guichet payeur ou sur sa capacité à adapter au niveau local les politiques d’aide sociale, comme l’a tenté le département du Haut-Rhin en 2015-2016.

On se souvient de la ville de Detroit aux Etats-Unis qui a été en situation de faillite jusque début 2015. Quel est le niveau d'endettement des départements français aujourd'hui ? En quoi faudrait-il repenser le rôle des départements, avoir une réflexion stratégique sur le territoire français pour répondre aux enjeux modernes ?

La synthèse de la Banque Postale sur les finances des départements présente les agrégats suivants pour les 101 départements français : des dépenses totales de 70mds€ quasiment équivalentes à leurs recettes, dont 48mds€ de dépenses d’aide sociale. La dette des départements est donc stable autour de 33mds€, soit 1,5% de la dette publique totale. Il y a bien sûr des départements avec des difficultés particulières mais dans l’ensemble on n’est pas du tout dans une situation de faillite puisque les départements ont augmenté les taux des droits de mutation à titre onéreux et réduit leurs investissements pour compenser la baisse des dotations versées par l’Etat.