Ascoval : y-a-t-il une rationalité économique à vouloir sauver cette entreprise des Hauts de France comme le fait Xavier Bertrand ?

Atlantico : Au travers d'une vidéo publiée sur Twitter, Xavier Bertrand a exposé la situation de l'usine Ascoval - qui emploi 280 personnes - détenue par l'entreprise Vallourec. Alors qu'une offre de reprise aurait été faite, Vallourec refuserait celle-ci. Le sauvetage des emplois recherché par Xavier Bertrand au travers de l'offre de reprise par la société Altifort est-elle une bonne solution ou est-on dans le cas d'une activité n'ayant que peu d'avenir ?

Loïk Le Floch-Prigent : ’aciérie électrique de Sainte-Saulve qui fait des « Ronds de Coulée Continu « ou RCC est depuis quelques années une sorte de « mistigri » comme l’a été l’usine de « La souterraine « dite GMS qui a déjà fait couler beaucoup d’encre. Cette usine appartenant d’abord à Vallourec, a commencé à vaciller lorsque tout le secteur pétrolier a été touché par la chute des prix du pétrole. Les investissements se sont effondrés, et Vallourec, spécialiste international des tubes sans soudure avec 19 000 personnes à travers le monde, avec près de 4 milliards de chiffre d’affaires, a dû effectuer des choix à partir de 2007 et les restructurations successives n’ont pas épargné les implantations françaises surtout déficitaires et périphériques.

L’hostilité ambiante en France à l’égard du secteur pétrolier n’a pas aidé, il faut en être conscient . En 2015 on commence par supprimer des postes à Sainte-Saulve et en 2016 on passe l’entreprise à Ascométal le spécialiste national des aciers spéciaux (à 60%) . Ascométal , démembrement des aciers vendus par ailleurs à l’Indien Mittal, est une entreprise malade, le monde industriel est ahuri d’apprendre que la solution de reprise de Sainte-Saulve passe Ascométal dont la survie est en question déjà avant de lui donner un boulet supplémentaire. Dès 2017 Ascométal est en règlement judiciaire et sa reprise par Schmolz-Bickenbach exclut comme prévu ce qui est devenu « Ascoval », c’est-à-dire l’unité de Sainte-Saulve. Retour donc dans le giron de Vallourec qui cède un à un ses sites français en difficulté, les deux derniers à Altifort , jeune entreprise bâtie depuis 2014 sur la reprise de cas difficiles. C’est sur cette entreprise que pèse aujourd’hui la possibilité de maintien des emplois de Sainte -Saulve . En posant le problème de cette façon, personne ne peut y croire.

L’industrie ce n’est pas un jeu de mistigri. Il faut comprendre pourquoi Vallourec veut se séparer de cette activité, pourquoi les repreneurs d’Ascométal n’en ont pas voulu…Quand on entend dire que le site serait sauvé par un accroissement du chiffre d’affaires sur le marché automobile, on se pince, l’opinion publique depuis GMS a compris que le marché automobile était très compétitif, à faibles marges, et qu’il fallait le marginaliser dans le portefeuille d’activités des entreprises sous-traitantes de la métallurgie.