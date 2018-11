Ascoval : mais au fait « faire la preuve que l'on croit vraiment en l'industrie », ça ressemblerait à quoi aujourd'hui ?

Atlantico : Ce mercredi, sur France 3, Xavier Bertrand a mis Emmanuel Macron au défi de "faire la preuve qu'il croit en l'industrie". Or, le chef de l'État avait affirmé, durant la présidentielle sur le site Whirlpool d'Amiens : "Je ne prends pas l'engagement de vous sauver avec de l'argent public, ça, ce n'est pas possible". Par quelles mesures envoie-t-on le message, aujourd'hui en France, qu'on veut aider l'industrie ?

Sarah Guillou : La question du soutien de l’industrie prend souvent naissance dans les territoires en raison des mutations industrielles qui mettent en difficulté des territoires fortement spécialisés (charbon, acier, textiles par exemple) et où des entreprises sont spécifiquement touchée. C’est pourquoi les représentants politiques locaux sont souvent les premiers à réclamer une intervention de l’Etat en raison des questions d’emplois locaux qui les concernent au premier chef. Au niveau national, les arbitrages sont plus globaux et le soutien de l’industrie n’est pas forcément un message politiquement vendeur.

Toutefois, l’industrie importe pour l’économie dans son ensemble pour au moins deux raisons : d’une part l’industrie est une source d’innovations technologiques et de brevets, notamment l’industrie de la défense, d’autre part l’industrie est également la source majeure d’exportations de marchandises. La question de la compétitivité de la France passe donc par la bonne santé de l’industrie. L’Etat a donc intérêt à une industrie solide. Comment la soutenir ? La position du chef de l’Etat est d’éviter un soutien direct des entreprises. La position du ministre de l’économie, Bruno Le Maire est plus interventionniste. Il faut reconnaître que l’industrie est diverse et un discours pro-industrie uniforme est raisonnablement difficile à définir.

Cette volonté est-elle réelle, au sein du gouvernement, au regard de la politique menée jusqu'à présent ?

La politique économique plutôt pro-entreprises du quinquennat d’Emmanuel Macron n’a pas été spécifiquement pro-industrie mais absolument pas à l’encontre de l’industrie non plus, notamment avec le plan des investissements d’avenir et la baisse de l’impôt sur les sociétés.

Les choix de politique industrielle pris depuis 2017 se sont concentrés sur le soutien des nouvelles technologies. Cela n’exclut pas l’industrie mais ne lui ai pas dédié en particulier. Ce dont a besoin l’industrie, c’est la transformation de la recherche en développement industriel. Ce que demande collectivement les industriels, c’est un environnement ouvert et une diminution des impôts à la production qui entravent leur marge de manœuvre relativement à leurs concurrents. Sans doute la dépense fiscale de la baisse de l’impôt sur les sociétés aurait pu être modulée par une baisse des impôts à la production pour améliorer la compétitivité coût des acteurs de l’industrie.