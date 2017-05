Les Arvernes : "Pourquoi nous ne soutiendrons personne au second tour"

Quel regard portez-vous sur le premier tour de la présidentielle ?

D’abord de la déception. Nous pensions, et nous pensons toujours, que la France a besoin d’une rupture profonde avec les années Hollande, et plus largement avec trente années d’immobilisme larvé. Ni Emmanuel Macron ni Marine Le Pen ne sont à la hauteur de l’enjeu.

Ensuite de la colère. Cette défaite aurait pu être évitée. Une fois encore, la « droite la plus bête » du monde a été à la hauteur de sa légende.

Ensuite, de l’inquiétude. Car si nous avons évité la situation tragique d’un deuxième tour Melenchon-Le Pen, tout indique que notre pays est profondément malade.

Qui est responsable selon vous ?

Observons d’abord que l’irresponsabilité est l’une des marques de fabrique de notre système politique, où l’on « rentre en politique » pour faire carrière, et où l’on accumule les défaites sans en tirer de conséquences sur soi même. C’est une profonde perversion de notre démocratie, où les hommes et femmes politiques ont trop tendance à se servir plutôt qu’à servir.

Le premier responsable est François Fillon. Nous l’avons soutenu loyalement, par fidélité à notre famille politique, et nous l’assumons, contrairement à beaucoup d’autres, pressés de trouver une place en macronie. Fragilisé par les affaires – dont personne n’est dupe quand à l’utilisation opportune par une gauche qui sait faire de la politique – il a pris le risque considérable de faire perdre son camp. Il aurait, selon nous, dû se retirer.

Mais nous n’oublions pas les barons de la Droite, peu pressés de le soutenir.

Enfin, l’histoire retiendra selon nous la façon dont la bien-pensance et la presse, nationale et internationale, aura tout fait pour organiser le match final Macron-Le Pen.

Que pensez vous de la percée de Jean Luc Melenchon ?

Elle ne nous a pas surpris, sauf dans son ampleur.

Pas surpris car, incontestablement, l’homme est éloquent, et il a fait une bonne campagne. Pas surpris, surtout, car elle montre qu’une gauche marxisante, démagogue, reste profondément inscrite dans notre histoire politique. A cet égard, le recul du parti socialiste est un épiphénomène. L’important est la capacité de la gauche, malgré ses échecs successifs au pouvoir, malgré la droitisation du monde, malgré une construction européenne largement de droite en ce qu’elle postule l’économie de marché, à maintenir un socle inentamé. Au fond la phrase de Charles Péguy « nous ne dirons jamais à quelles lâchetés les français se sont laissés aller de peur de ne pas paraître suffisamment à gauche » reste profondément moderne.

Qui soutiendrez vous au second tour ?

Un soir d’élection générale des années 1980, Alain Juppé lançait à Edith Cresson – laquelle s’en était scandalisée, que choisir entre le socialisme et le front national, c’était comme choisir entre la peste et le choléra. Nous avons suffisamment critiqué Alain Juppé, y compris dans vos colonnes, pour reconnaître parfois qu’il a entièrement raison.