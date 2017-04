Les Arvernes : Emmanuel Macron ou le lourd héritage socialiste en matière de sécurité

Les récentes attaques terroristes à Londres et Stockholm illustrent à nouveau le risque terroriste en Europe, et notamment en France, ainsi que les liens croissant entre "l’islamo-délinquance" et "l’islamo-terrorisme"

Emmanuel Macron a présenté récemment son projet pour la sécurité intérieure avec trois idées force : créer 10.000 postes supplémentaires dans la police et la gendarmerie ; orienter les forces de sécurité vers une police de la sécurité quotidienne qui serait dotée d'un pouvoir d’amende sur les infractions du quotidien ; la lutte anti-terroriste serait renforcée par la création d’un état-major anti-terroriste placé auprès du Président de la République

Comme sur de nombreux autres sujets, Emmanuel Macron conçoit sa politique de sécurité à l’image des quinquennats socialistes de Lionel Jospin et François Hollande en remettant au goût du jour la police de proximité et en recrutant massivement des effectifs.

La politique anti-terroriste, quant à elle, se limite à la création d’une nouvelle structure à l’Elysée qui n’est pas administrativement en charge de la conduite opérationnelle de la sécurité intérieure. En réalité, le programme sécuritaire d’Emmanuel Macron est doublement classique et socialiste, sans idées neuves et concrètes pour améliorer la sécurité du quotidien et lutter efficacement contre le terrorisme.

Cet amateurisme dans la réflexion sur un sujet stratégique doit susciter de l’indignation, mais aussi de l’inquiétude car le principal candidat à l’élection présidentielle n’a jamais assuré aucune fonction régalienne, ni tenu aucune responsabilité pour assurer la sécurité du pays.

La question des moyens juridiques en matière de lutte anti-terroriste n’est ainsi pas abordée par le candidat d’En Marche. Or, l’état d’urgence a été reconduit jusqu’en juillet 2017, date à laquelle la question de la prolongation se posera à nouveau. Or, aucune sortie « sèche » ne peut être envisagée, sans que lui soit substitué un régime de pouvoirs juridiques renforcés pour la lutte anti-terroriste. De nombreux magistrats, au premier rang desquels le vice-président du Conseil d’Etat en novembre 2016, ont appelé à mettre fin à l’état d’urgence au principe qu’un tel contexte juridique, lié à un régime d’exception, ne peut se concevoir dans la durée dans une démocratie. Certes, mais encore faut-il garantir l’obtention de moyens juridiques aux forces de sécurité pour lutter efficacement contre le terrorisme !

Sur ce sujet, Emmanuel Macron ne propose aucune idée, se contentant d’appeler à la création d’une nouvelle structure de coordination à l’Elysée. Encore une fois, le candidat d’En Marche se présente dans la filiation « hollandienne », assumant que les lois votées par la majorité socialiste (la loi sur le renseignement de juillet 2015, celle contre le terrorisme du mois de juin 2016 et, plus récemment, celle sur la sécurité publique de février 2017) suffisent en termes d’arsenal législatif.