Art contemporain : la France s'est-elle "prosternée" devant les artistes américains ?

Paris « ville ouverte » ? En tout cas, privée de la lumière qui en faisait jadis la capitale de l’art. Ce soir-là, à la tribune, la « conversation » entre Blistène et Koons (les deux hommes se connaissent depuis trente ans) a des allures de constat de déroute, d’échange entre vainqueur et vaincu. Après une génuflexion devant une « suprématie » américaine intériorisée et considérée comme allant désormais de soi, les questions du Français sont émaillées de considérations flagorneuses : « J’aime ton travail », « Je te respecte », « Tu es un grand communicateur », « J’adore ton humour ».

L’Américain – chemise blanche, costume sombre piqueté de la rosette de la Légion d’honneur – répond par une démonstration au Powerpoint. Passant du registre de vendeur de voiture à celui de donneur de leçons, l’examiné se fait examinateur. Oui, il « adore le dialogue », « cultive l’accessibilité », « veut faire un travail que n’importe qui, sans culture historique artistique particulière, pourra aimer ». Suivez mon regard

« Merci, Jeff, tu es un grand artiste »… Adoration, prosternation. La presse emboite le pas. Du Figaro magazine à France Culture, passant en un éclair du complexe de supériorité à celui d’infériorité, les médias français portent aux nues les aspirateurs sous vitrine, les ballons de basket plongés dans des aquariums remplis d’eau salée, les chiens baudruches en acier inoxydable, le Michael Jackson et son chimpanzé en porcelaine, l’Hercule à l’épaule rehaussée d’une ganzing ball (« boule de cristal bleu »), artefact emblématique de la classe moyenne américaine magnifiée. Tous en chœur glorifient un message cynique sur la société de consommation, dont le succès doit pourtant beaucoup aux liaisons dangereuses entre le marché et les musées. Un marché dopé par la légitimation apportée par les conservateurs de ces institutions qui propulsent les prix des œuvres de cet ancien trader à des hauteurs himalayennes.

« La partie la plus laide de la culture américaine »

Paradoxe, ce concert d’éloges français tranche avec l’accueil plutôt frais réservé à cette rétrospective de l’autre côté de l’Atlantique. Le critique Jerry Saltz, premier sur la liste des personnalités du monde de l’art selon ArtReview, s’est interrogé sur la fascination du plasticien américain pour la « partie la plus laide » de la culture de son pays et a posé carrément la question du « vide » derrière la perfection manufacturée des objets exposés. Dans la New York Review of Books, Jed Perl a tiré à boulets rouges sur la « koonsmania » et la légitimation du succès par le seul marché. Mais en France, faute de champions de niveau international capables de rivaliser, que dire pour ne pas être taxé de jalousie ? Et que faire, sinon constater que l’art contemporain est l’enfant de la société américaine, qui lui a donné ses lettres de noblesse ?