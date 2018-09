L’art d’aimer d’Ovide : le secret d’un traité ayant traversé les âges

L’art d’aimer d’Ovide n’est pas un livre comme les autres. En effet, l’auteur offre à ses lecteurs un ars de la séduction qui reste d’une profonde actualité. Pourtant, Ovide était avant tout un homme du droit puisqu’il fut juge. Mais sa carrière ne le passionne guère. Il consacre son temps de l’otium à l’écriture. L’art d’aimer est une de ses oeuvres les plus connues. Au cours de cette émission, Virginie Girod nous la présente. Interrogée par Christophe Dickès, elle répond aux questions suivantes:

Notre professeur: Docteur en histoire, Virginie Girod a travaillé sous la direction de Yann Le Bohec . Elle est spécialiste de l’histoire des femmes et de la sexualité dans l’Antiquité romaine. En 2013, elle publie un ouvrage très remarqué: Les Femmes et le sexe dans la Rome antique qui a été réédité dans la collection de poche Texto des éditions Tallandier. Chez Tallandier, elle est aussi l’auteur d’une biographie consacrée à la mère de l’empereur Néron, Agrippine la Jeune et à l’impératrice Théodora. Les émissions avec Virginie Girod sont accessibles ICI . L’Art d’aimer est disponible dans une édition des Belles Lettres intitulée de l’amour et comprenant aussi Les Amours et Les remèdes de l’Amour.