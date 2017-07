"Arrête avec tes mensonges" : La mise en mots d'un destin, le meilleur Besson

RECOMMANDATION

En priorité

THÈME

D’abord, le titre : « Arrête avec tes mensonges », c’est un clin d’œil à ce que lui disait sa mère quand, enfant puis adolescent, il racontait tant et tant d’histoires.

Ensuite, le roman. Philippe Besson y raconte son premier amour à 17 ans avec Thomas Andrieu, à Barbezieux, petite ville de province française où il est né et a grandi.

« Arrête avec tes mensonges » est un roman du souvenir, de la mémoire ; d’amour, surtout. Il y a une bonne dose de nostalgie et de passion. Une histoire ressurgie lorsqu’en 2007, Philippe Besson assure la promo d’un de ses livres à Bordeaux et que, durant l’interview avec une journaliste, il voit un homme de dos, crie : « Thomas ».

Avec un art mixant à ravir le délicat et le cru, il déroule un « roman » en trois temps : 1984, naissance d’un premier amour ; 2007, l’homme de dos à Bordeaux; et 2016, épilogue.

Et Philippe Besson, de confier : « Ce livre, c’est ma vérité. Pas forcément la vérité »…

POINTS FORTS

-Tout ce qui fait le charme des romans de Philippe Besson est là, encore plus présent que dans tous ses romans précédents : le premier amour, l’élan amoureux, la brûlure, le secret, le silence, la transgression…

-« Arrête avec tes mensonges » est un beau texte sur l’homosexualité, mais pas seulement… C’est aussi une réflexion sur des événements intervenus au plus bel âge et en quoi ils imposent une ligne de vie. Et aussi un livre sur l’éveil, sur l’amour, la littérature… « Un roman d’éveil et d’apprentissage. Un roman où je me demande ce que j’ai fait de ma jeunesse, de mes 17 ans. Ai-je trahi l’adolescent que j’étais en 1984 ? » comme le confie l’auteur.

-Deux lectures possibles : soit celle d’une autobiographie, soit celle d’un roman. Dans « Arrête avec tes mensonges », tout est vrai, rien n’est vrai, ce qui fait dire à Philippe Besson : « Il y a un travail d’écriture, la mise en mots d’un destin et tout ça relève du romanesque, que ce soit vrai ou faux. J’ai fait appel à ma mémoire, mais c’est quoi, la mémoire ? Elle est sélective, sensible, fantasmée, recomposée… »

-De nombreuses phrases (« Je suis ce jeune homme-là, dans l'hiver de Barbezieux » ; « Je suis dans ce désir à sens unique » ou encore « L’amour se fait là ») sonnent comme ce qu’on peut trouver de meilleur chez Marguerite Duras, auteure préférée, avec Marcel Proust, de Besson.

-Avec « Arrête tes mensonges », Philippe Besson donne toutes les clés pour comprendre, pour décoder tous ses précédents romans.