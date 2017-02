Arrestations violentes à Aulnay-sous-bois : derrière le cas du jeune Théo, ce que l’on sait des bavures policières en France

Les incidents d'Aulnay-sous-Bois ont réveillé les fantômes de 2005 ou ceux plus récent d'Adama Traoré, avec la mise en cause du professionnalisme des forces de l'ordre. S'agit-il ici d'un révélateur de dérapages fréquents de la part des policiers ou plutôt de l'exutoire terrible et odieux du malaise profond découlant des conditions de travail de la police dans ces lieux ?

Gilles-William Goldnadel : D’abord, vous ne me ferez pas faire le procès de la police en général. On est passé ces derniers temps d’un excès d’angélisme au lendemain des attentats à un procès à l’américaine affirmant que les flics français seraient de sales racistes ! C’est n’importe quoi !

Mais l’avocat qui vous parle doit rester prudent concernant cette affaire qu’il ne connait pas. Je me permets de vous rappeler simplement que dans l’affaire Zyad et Bouna, on pensait dans les premiers jours qu’il s’agissait d’une sorte d’assassinat raciste, pour finalement considérer que les faits même de mise en danger ne tenaient pas. J’aimerais entendre la version de l’avocat des policiers mis en cause avant de vraiment m’exprimer sur le fond de cette affaire.

Une fois la culpabilité reconnue, je ne saurais pour autant souscrire aux mouvances d’indignation du type Black Lives Matters aux Etats-Unis, où forcément, tout dérapage serait d’ordre raciste ! Non pas que j’exclus la présence de racisme dans la police, qui me semble être résiduel. Mais il me semble qu’en général, ces accidents ne peuvent pas cacher la guerre véritable qui existe en banlieue entre différentes bandes avec la police, avec des victimes collatérales ; peut-être que le jeune garçon qui a été agressé en est d’ailleurs la plus parfaite illustration. Je n’en sais rien là encore. Mais m’expliquer que les policiers des banlieues n’ont qu’une envie du matin jusqu’au soir, c’est de traquer les jeunes pour leur pourrir la vie ! En vérité ce sont des cibles. On les provoque, on leur crache dessus, on les lapide. Il faut avoir les nerfs particulièrement trempés pour tenir. Et bien entendu, il y a des gens qui craquent, et qui en viennent à voir tous les jeunes comme des délinquants en puissance. On est donc en présence d’un climat guerrier avec tous les dérapages qui existent en temps de guerre !

Voilà l’histoire qui est nettement plus complexe que ce qu’on nous propose : ce n’est pas l’histoire de la poule et de l’œuf, l’histoire des banlieues, c’est d’abord une délinquance qui n’est pas un produit chimérique ayant poussé sur rien du tout, mais le fruit d’années d’immigration incontrôlée, d’insécurité acceptée, de laxisme judiciaire. Et ce drame, des gens formidables le payent tous les jours, des gens qui vivent là-bas terrorisés, y compris les populations immigrées qui sont les premières victimes de cet état de choses. La posture la plus irresponsable, c’est que sur ce terreau-là, on ne peut pas venir faire en plus un procès de la police en général. Il faut fuir la logique américaine, je le redis : on ne peut considérer qu’à chaque incident, c’est le système policier entier qui est à revoir, et qu’il y a là la preuve inhérente du racisme d’Etat.