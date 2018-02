Armes à Feu : et si Trump était celui qui faisait (enfin) bouger les lignes après des décennies de blocage

Le 14 février, au soir de la tuerie de Parkland, en Floride, qui a fait dix-sept morts, dont quatorze adolescents, le président Trump a été sévèrement critiqué pour ne pas avoir prononcé le mot « arme à feu » dans le message de condoléances qu’il adressa aux victimes, et à la nation américaine toute entière, depuis la Maison Blanche. Il y disait son chagrin, son désarroi, la nécessaire tâche de prendre en charge les personnes victimes de maladies mentales, mais rien sur les fusils semi-automatiques, comme celui utilisé pour perpétrer ce nouveau « massacre de la Saint Valentin ».

Les partisans du contrôle des armes à feu y avaient vu une reddition honteuse devant le « gun lobby », le lobby des fusils, un abandon des citoyens à la loi des armes…

Depuis, les choses ont changé. Ce drame -le énième aux Etats-Unis où les tueries de masse (4 tués ou plus) sont quasi quotidiennes (346 en 2017, 432 en 2016 et 369 en 2015, …) , a provoqué un émotion encore plus vive, et plus longue, que beaucoup d’autres. Un mouvement de lycéens est né, appelé « Jamais plus ». La NRA, National Rifle Association, principal lobby pour la défense du droit de port d’arme a été pointée du doigt, un peu plus que d’habitude. Et le président Trump s’est exprimé à plusieurs reprises pour restreindre l’accès aux armes à feu, notamment en repoussant l’âge minimum pour acheter une arme de 18 à 21 ans. Une prise de position significative, sachant que les partisans du droit de port d’arme soutiennent généralement Donald Trump et votent principalement Républicain.

Bref, le débat sur la possession d’armes à feu est relancé. Et les lignes, figées depuis quinze ans, semblent pouvoir bouger. Si cela se poursuivait et se concrétisait, sous la forme d’une loi votée par le Congrès (on en est encore très loin) ce serait pour le président Trump une victoire aussi inattendue que remarquable. Etonnamment, il est dans une position privilégiée pour y parvenir.

Aux Etats-Unis, le droit de posséder une arme, est un droit constitutionnel. Il est garanti par le fameux « second amendement » de la Constitution de 1787. Il s’applique à l’ensemble du territoire et l’ensemble des citoyens majeurs. Les Etats peuvent le limiter, mais en aucun cas l’abroger.

Dans l’esprit des Pères Fondateurs, les Etats-Unis n’étaient pas destinés à avoir une armée de métier, mais à dépendre, pour leur sécurité, d’une milice, composée de simples citoyens. Ceux-ci devaient donc pouvoir conserver chez eux un fusil, à sortir en cas de besoin. Comme c’est le cas en Suisse…

Depuis 1787 la société a pas mal changé. Les Etats-Unis ont mis en place la plus forte armée de métier du monde. De sorte que le second amendement a perdu sa raison d’être. Mais les armes à feu sont entrées dans la légende de l’histoire américaine. Elles ont d’abord servi à défendre l’homme confronté à une nature hostile. Puis à combattre les indiens pour conquérir l’ouest américain et étendre le territoire national de l’Atlantique au Pacifique. Enfin elles ont permis de lutter contre le crime, les gangsters, la mafia et la corruption, dans les grandes villes. Hollywood a relayé et amplifié ces légendes, en faisant du justicier solitaire et de son revolver à six coups un héros typiquement américain…