Les armateurs des transports maritimes mondiaux signent un accord pour réduire leurs émissions carbone et voila pourquoi c’est his-to-ri-que

Emilie Alberola

Head of « politiques climatiques et mécanismes de marché » au sein du département R&D d’Eco-Act depuis janvier 2018, Emilie Alberola possède une expérience de plus de 10 ans dans l’analyse des politiques et des stratégies climat-énergie d’acteurs publics et privés, et plus particulièrement des instruments de tarification du carbone.

Elle était auparavant directrice du programme Industrie et Energie à I4CE – Institute for Climate Economics, un think-tank créé en 2015 par la Caisse des Dépôts et l’Agence Française de Développement afin d’examiner les enjeux économiques de la transition bas-carbone. Emilie avait dirigé le pôle “Marchés carbone et énergie” de l’équipe de Recherche de CDC Climat.

