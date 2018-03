Argent du diable ou de l’espoir ? Ce qu’il faut savoir pour comprendre ce que le gouvernement et le G20 envisagent pour encadrer Bitcoin et crypto-monnaies

Atlantico : Sur ces questions relatives aux cryptomonnaies, comment trier les "bons" aspects de ces technologies des dangers qu'elles peuvent représenter ? En conséquence, quelles seraient les solutions pour relever ce défi pour le G20 ?

Michel Ruimy : Lors du G20 d’aujourd’hui et de demain, les discussions relatives aux cryptomonnaies tourneront notamment autour de leur régulation et autour des risques liés au blanchiment d’argent.

Rappelons que s’ils le souhaitent, les ministres des finances peuvent tout simplement interdire l’usage du bitcoin dans leur espace économique mais ce n’est pas l’option privilégiée. Ils peuvent également se mettre d’accord sur une fiscalité excessive dans le but de décourager les investisseurs.

Les banques centrales, quant à elles, sont déjà montées au créneau, une très grande majorité d’entre elles considérant le bitcoin et autres cryptomonnaies comme des actifs dangereux en raison de leur forte volatilité.

Lors de cette réunion, la France et l’Allemagne ont prévu de fournir des propositions communes, en particulier la création d’un cadre juridique commun. Le Japon sera particulièrement attentif aux débats car il a choisi de se montrer ouvert aux crypto-actifs. Le bitcoin y est reconnu comme un moyen de paiement légal depuis le printemps 2017 et de nombreuses entreprises nippones se lancent dans le secteur.

Ce pays fait figure de laboratoire mondial. Selon The Nikkei, le principal quotidien économique de l’archipel, environ 22 500 commerces acceptaient le bitcoin à la fin 2017. Cette ouverture s’est accompagnée d’une forte régulation : les plateformes d’échanges sont soumises à des normes élevées en matière de vérification de l’identité des clients. Tokyo entend ainsi prévenir les activités illicites sans pour autant étouffer sa nouvelle économie.

C’est une des pistes qui pourrait être envisagées à l’issue de G20. En effet, si le bitcoin repose sur une technologie qui permet de tracer ses utilisateurs, certaines plateformes d’échanges restent peu regardantes sur les renseignements réclamés à leurs clients. Ainsi, un dispositif exigeant de type KYC (« Know Your Customer » / « Connaître son client ») pourrait leur être imposé.

De manière plus large, les banques centrales ont 3 attitudes possibles vis-à-vis des cryptomonnaies : les isoler, les réguler, les intégrer.

Les isoler signifierait que le bitcoin, entre autres, vive en circuit fermé et reste une monnaie privée c’est-à-dire sans possibilité de conversion avec les « monnaies réelles » comme le dollar, l’euro ou le renminbi chinois. C’est ce que la Chine a décidé l’an dernier en interdisant à ses institutions financières de traiter les cryptomonnaies, dont les Chinois sont pourtant très friands. Mais cela reviendrait à jeter le « bébé » (la technologie de la blockchain) avec l’eau du bain. Or, l’environnement technologique de la blockchain sur lequel s’appuie la circulation de certaines cryptomonnaies est susceptible d’offrir de nombreuses possibilités en termes d’usage pour les banques et pour les entreprises commerciales.