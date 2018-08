Ardavan Amir Aslani : “Aujourd'hui, non seulement les Iraniens sont désenchantés, mais ils sont surtout inquiets”

Atlantico : Vous avez publié De la Perse à l'Iran aux éditions de l'Archipel. Un livre retraçant 2500 ans de civilisation que vous décrivez vous-même comme "une introduction à la culture persane". Mais si vous devez retenir un enseignement de votre livre pour le lecteur, quel devrait-il être au vu du contexte géopolitique actuel ?

Ardavan Amir-Aslani : La capacité à faire face à l'adversité et à se relever des pires catastrophes est sans doute l'une des plus grandes singularités du peuple iranien. Rendez-vous compte : il est l'un des rares à continuer à vivre de façon souveraine au sein des mêmes frontières que ses ancêtres il y a plus de 3000 ans ! Il a subi de multiples invasions sans pour autant perdre son identité, sa culture, ses traditions, que ce soit la fête de Norouz ou le zoroastrisme. Les Iraniens possèdent une vitalité et une remarquable capacité de résistance, c'est ce qui les a toujours protégés de l'anéantissement.

L'autre enseignement que l'on peut retenir, et qui découle de ces traits de l'âme iranienne, c'est que l'Iran a toujours su « prendre en son sein son violeur », syncrétiser la culture de ses envahisseurs avec la sienne, en un mot « l'iraniser », pour s'enrichir et perdurer.

Si l'Iran reste une grande civilisation depuis l'Antiquité, ce n'est pas grâce à ses prouesses militaires, c'est bien par le rayonnement de sa culture universelle. On fête Norouz dans une trentaine de pays à travers le monde, pas seulement en Iran. On lit Rùmi aux Etats-Unis, encore aujourd'hui, on baptise une allée du nom de Firdousi à Paris, en Azerbaïdjan, au Tadjikistan, ou au Kazakhstan, on nomme des universités du nom de savants persans, et on s'approprie ses poètes. Le christianisme et évidemment l'Islam ont beaucoup emprunté à sa sagesse. Enfin, lorsqu'on parle de l'Iran, il faut considérer qu'il existe, au même titre qu'un monde indien, un « monde iranien ». L'Iran n'appartient pas qu'aux seuls Iraniens. Tous ses voisins géographiques immédiats ont fait partie de son empire à un moment ou un autre de son histoire, ils sont liés par une unité culturelle et linguistique. C'est cela, la réelle force de l'Iran, c'est ce qui peut dépasser les conflits et le contexte géopolitique.

Votre livre est profondément engagé pour une réhabilitation de l'Iran quatre décennies après la révolution islamique. Mais que penser de l'attitude du pays que l'on peut qualifier de plus en plus belliqueuse dans la région ? Peut-on vraiment "oser lui faire confiance pour reprendre vos termes"?

Aujourd'hui comme par le passé, l'Iran exerce toujours une influence au Moyen-Orient. En Irak, en Syrie, et jusqu'au Liban, pays alliés ou inféodés, il est présent directement ou indirectement, c'est indéniable. Mais doit-on systématiquement le qualifier de « belliqueux » ? L'Iran, peuplé à 90% de musulmans chiites, se sent une obligation morale envers les populations chiites de la région lorsque celles-ci sont en danger. Que penser de la politique étrangère de l'Arabie Saoudite qui, obsédée par ce « croissant chiite » qu'elle croit voir partout autour d'elle, s'est engagée depuis 2015 au Yémen dans une guerre ruineuse qui frappe des populations civiles et affame des enfants ? L'Iran, jusqu'à preuve du contraire, n'a pas créé les conditions d'une famine chez ses voisins.