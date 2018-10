Arabie saoudite, suite : petite géographie des pays que nous sanctionnons un peu, beaucoup... ou pas du tout

Atlantico : Qu'est-ce qui a fait que la France n'a pas pu fermer les yeux dans le cas de l’assassinat présumé du journaliste saoudien ?

Alexandre Del Valle: La différence, c'est que d'habitude les assassinats saoudiens sont légaux, basés sur la loi saoudienne, elle-même sur la charia. Si on critique ça, on a l'air de critiquer l'ordre islamique et tous les pays musulmans sont en désaccord. Dans ce cas précis, ce n'était pas un assassinat légal en Arabie saoudite et c'était sur le sol étranger, ce qui est très mal vu. Rappelez-vous ce qu'a fait Poutine à Londres. Même s'il 'na pas réussi à tuer Skripal, il a produit un scandale, avec des représailles.

Le fait que ça soit à l'étranger et de manière illégale et que ça a été nié et ensuite reconnu, puis que les services secrets turques collaborent pour qu'on ne puisse pas nier, a fait que tous les ingrédients étaient réunis pour qu'on en parle. En plus, il y a une publicisation de la part d'Erdogan qui en a profité pour régler ses comptes avec les Saoudiens. Deuxièmement, c'était un acte monstrueux, puisqu'on a vraisemblablement démembré la personne. Très peu de pays osent tuer des opposants à l'étranger car c'est une violation de la souveraineté nationale. En général on le fait très discrètement et sans preuves.

Okan Germiyanoglu : Tout d'abord, la mort du journaliste Jamal Khashoggi est en soi un événement qui s'est retourné automatiquement contre la monarchie saoudienne et l'image qu'elle veut donner au reste du monde.

Ensuite, "fermer les yeux" ne correspond pas aux prises de positions des gouvernements démocratiques, sauf si l'on analyse un fait international à partir des seuls intérêts nationaux. Il faut également interroger l'image que renvoie l'Arabie saoudite aux autres Etats : est-elle positive ? négative ?

Il est fort probable que l'Arabie saoudite, du moins son régime, a conscience de son "identité négative" dans le monde. Et même si les chancelleries occidentales et démocratiques ne répondront pas directement à cette question, il est probable que l'image de l'Arabie saoudite a été encore plus abîmée à leurs yeux, car on parle bien ici de la mort d'un journaliste dans le consulat de son propre pays.

Il n'est pas étonnant que le prince héritier Mohammed ben Salmane Al Saoud ait cherché à modifier l'image du régime et de son pays, par exemple, avec le droit concédé aux femmes saoudiennes de pouvoir conduire une voiture...

Mais la mort de Jamal Khashoggi est un revers sévère pour l'image du régime saoudien et la réaction de la France (tout comme celle de l'Allemagne) a une portée symbolique qui n'est pas négligeable.

L'événement, à nouveau, n'est pas anodin, en particulier si on intègre dans l'analyse que les chancelleries occidentales partagent a minima des normes universelles comme les droits de l'homme.

Elles ne sont pas en adéquation avec les normes des régimes autoritaires, voire plus durs. Quand un événement comme celui-ci se produit, c'est un test dans la confrontation de ces normes qui fondent les identités des relations interétatiques et que l'on retrouve également au niveau des organisations internationales comme les Nations unies.