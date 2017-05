L’Arabie Saoudite, l’allié bien encombrant de Washington

Décryptage

Pochette surprise Vers un nouveau bac plus musclé (enfin...) : petit tableau des dégâts causés depuis 30 ans par l'objectif du bac pour tous "On ira tous dans le supérieur..." chante la classe politique française depuis des années. Pourtant, rien n'a été plus inefficace et nocif que le nivellement par le bas provoqué par le bac pour tous. Emmanuel Macron l'a compris, et compte inverser la tendance.

Porner c'est tromper Les experts ont tranché, les expériences en porno virtuel sont bien une tromperie Le problème posé par l'utilisation de la VR dans la pornographie dépasse les simples questions d'infidélité classique. On peut désormais tromper sa femme avec l'image virtuelle de sa femme... de quoi soulever beaucoup de questions et d'inquiétudes pour ce qui concerne notre futur équilibre sexuel et émotionnel.

Maladie Pourquoi les personnes nées avant 1989 feraient bien de se revacciner contre une contre le retour de la rougeole Mêmes vaccinés, tout le monde n'est pas invulnérable contre cette maladie hautement infectieuse. Pour cause : certains individus perdent rapidement leur immunité, malgré le vaccin. Le risque qu'ils contractent la maladie et, pire, deviennent la source d'une épidémie, est loin d'être négligeable alors que bon nombre de Français sont toujours réticents à se faire vacciner.

Vieilles recettes GM&S et Arc international : Bruno Le Maire réchauffe le capitalisme de connivence à la française Le capitalisme de connivence est-il l’horizon indépassable de la politique industrielle française, par-delà le blabla sur le “renouvellement jusqu’au bout”? La séquence qui vient d’occuper Bruno Le Maire laisse en tout cas à penser que celui qui voulait incarner le renouvellement à droite n’est pas équipé pour changer les logiciels français qui nous ont mené dans le mur.

Matérialisme, la facture Capitalisme ou socialisme, n'est pas le plus hédoniste celui qu'on croit On entend et lit beaucoup, dans la littérature académique française, que l'hédonisme de nos sociétés serait imputable au capitalisme, à son exaltation de la consommation et du confort matériel. Les thèses d'un Jean-Claude Michéa, bréviaire de la droite française contemporaine, depuis le centre jusqu'à Marine et Marion Le Pen, n'y sont pas étrangères.

Changement de cap Trump et l'Iran : une guerre froide, pas un retour à l'axe du mal de George Bush Le discours à Riyad marque un tournant dans la politique américaine. Après le néo-conservatisme et les tentatives d'apaisement d'Obama, Trump replace l'Iran au coeur d'un dispositif de lutte classique hérité de la Guerre froide.

Poker menteur Le pari de Florian Philippot sur un FN au bord de l'apoplexie Le Front National se retrouve fortement fragilisé depuis l'échec de l'élection présidentielle. Les 40% des suffrages espérés n'ont pas été atteint, Marine Le Pen risque des problèmes judiciaires et la question de la sortie de l'euro est hautement critiquée. Dans ce contexte, Florian Philippot est en mauvaise posture.

Piège Les syndicats rongeront-ils l’os des ordonnances tendu par Macron? Emmanuel Macron a annoncé qu’il recevrait les syndicats ce mardi pour discuter des fameuses ordonnances sur le marché du travail qu’il promet depuis plusieurs mois.