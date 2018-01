"Ar-Men" : un hymne vraiment magique à la mer bretonne

Décryptage

Atlanti Culture "Le livre de ma mère" : l'essentiel à travers un cri d'amour La vie, la mort, vécues à travers l'un des plus beaux cris d'amour jamais adressés à une mère. Patrick Timsit est l'interprète respectueux et sensible d'une adaptation sobre, fidèle et très émouvante du chef d'oeuvre d'Albert Cohen, "Le livre de ma mère".

Renouvellement Spoil system à la française, selon le gouvernement, tout est désormais en ordre. Mais avec quel résultat ? Le gouvernement a annoncé être parvenu au terme du passage en revue des directeurs d’administration centrale en décrivant un « appareil d’État désormais stable et mature ». Ceux qui ont été remplacés, ceux qui sont restés, que retenir des choix effectués ?

Bonnes feuilles Et Marcel Cerdan devint "The French Bombarder" en corrigeant un GI Ce livre raconte l'histoire de ces champions de l'après-guerre qui ont su hisser le sport français au plus haut et, à leur manière, participé du roman national. Extrait du livre "Le temps des légendes" d'Olivier Margot, aux éditions JC Lattès (1/2).

Bonnes feuilles Construction, stockage, archivage... comment fonctionnent nos souvenirs ? Notre cerveau nous permet de communiquer, sous forme de messages simples ou par l'ironie la plus subtile, il est le siège des émotions et de notre personnalité, il renferme les souvenirs, nous permet d'acquérir de nouveaux savoir-faire et de nouvelles connaissances... mais il peut tout aussi bien nous conduire à faire de mauvais choix ou nous entraîner dans le cycle infernal des addictions. Comment naissent nos pensées et nos émotions ? Qu'est-ce que la personnalité ? Comment apprend-on ? Ce livre dévoile les secrets de notre organe le plus fascinant. Extrait de "Mon cerveau superstar" de Kaja Nordengen aux éditions Eyrolles (1/2).

Bonnes feuilles Vaccins : pourquoi l'autoritarisme du gouvernement est contre-productif... Pour ou contre ? Dangereux ou non ? Beaucoup d'entre nous ne savent plus quoi penser et pour cause : on ne les a jamais renseignés, scientifiquement, sans parti pris, sur la vaccination. Le Pr Didier Raoult, microbiologiste mondialement reconnu qui dirige le plus grand centre français consacré aux maladies infectieuses (l'IHU de Marseille), comble cette lacune. Extrait de "La vérité sur les vaccins" de Didier Raoult et‎ Olivia Recasens, publié aux Editions Michel Lafon. (1/2)

Contraintes Les conditions de travail des Français continuent à se détériorer en raison du manque d’autonomie laissé aux salariés D'après la dernière analyse de la Dares publiée en décembre dernier, les contraintes de rythme de travail et les contraintes physiques auraient tendance à se stabiliser bien qu'elles soient à des niveaux élevés. De même, l'institut observe que la pression temporelle tend à augmenter en même temps que l'autonomie au travail diminue, quand bien même tous ces facteurs sont mieux compris et pris en compte.

Au fou ! Carmen ressuscitée pour ne pas voir mourir une femme ou le délire du politiquement correct A l'opéra de Florence, le metteur en scène de Carmen, Leo Muscato, a réécrit le finale de l'oeuvre "parce qu’on ne peut pas applaudir le meurtre d’une femme".