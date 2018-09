Aquarius : le gouvernement face à ses impasses intellectuelles

Atlantico : Ne peut-on pas voir ici la réponse de l'Aquarius aux déclarations d'Emmanuel Macron sur la scène européenne concernant les migrants, et notamment des accusations lancées à l'encontre de la politique menée par Matteo Salvini ?

Nicolas Moreau : La position officielle de l’Aquarius est donnée par Frédéric Penard, directeur des opérations de SOS Méditerranée, pour qui opère le navire. Selon lui, Marseille est le seul port envisageable pour que l’Aquarius puisse repartir.

Toutefois, sur un sujet aussi médiatique, au centre de toutes les attentions politiques, il est difficile de croire que l’association humanitaire ne prenne pas en compte ces aspects quand elle choisit ses ports de destination.

Et en effet, il serait parfaitement logique pour SOS Méditerranée de forcer Emmanuel Macron à assumer ses discours contre Matteo Salvini en accueillant les migrants de l’Aquarius.

La France, pour le moment, s’en tient aux principes de l’accueil au port le plus proche, et de la répartition des migrants accueillis dans l’ensemble de l’Europe. Mais si l’Aquarius accoste à Marseille, Emmanuel Macron devra trancher.

En quoi Emmanuel Macron est-il dans une impasse sur ce thème, notamment dans le contexte des européennes ou il cherche à s'opposer à Matteo Salvini ? En quoi cette opposition se vérifie-t-elle sur le terrain ?

Le président de la République est effectivement dans une impasse sur ce thème.

Depuis quelques semaines, en vue des élections européennes, Emmanuel Macron cherche à réactiver une vieille stratégie politique bien connue, consistant à se poser en barrage face à l’extrême-droite. Dans sa stratégie, celle-ci est incarnée par Matteo Salvini, le ministre de l’intérieur italien, et Viktor Orban, le premier ministre hongrois.

Pour ce faire, le président de la République a créé, lors de sa visite au Danemark, une opposition artificielle entre le progressisme, incarné par lui-même, et le nationalisme, représenté par Orban et Salvini. Ce dernier s’inscrit d’ailleurs volontiers dans cette opposition, et cible Emmanuel Macron comme son principal adversaire pour les élections à venir.

Officiellement, les camps d’Emmanuel Macron et de Matteo Salvini sont donc farouchement opposés. Mais cette opposition n’est qu’un artifice marketing dont le président en marche abuse dangereusement.

Dans les faits, le ministre de l’intérieur italien a fait voter ce lundi un sévère renforcement des mesures sécuritaires et anti immigration en Italie. Ces mesures suivent les discours qu’il prononce depuis des mois.