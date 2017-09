Après STX, Alstom échappe au contrôle français. Les raisons pour lesquelles la France perd ses fleurons industriels

Mais pourquoi, la France perd-elle ses fleurons industriels les uns après les autres ? Tout simplement parce que les contribuables sont fatigués et que les épargnants ont intérêt à placer leur argent dans des obligations d’Etat. La boucle est bouclée.

Ce pays n‘a pas les moyens publics de financer son industrie. Son budget est vide. Et comme la France s’est interdit de constituer des fonds d’investissement ou de capitalisation, elle doit regarder au delà des frontières.

Le contrat de mariage entre Alstom et Siemens a donc été signé hier soir après des semaines de négociations secrètes.

La proposition du canadien Bombardier a été écartée au profit d’une solution européenne puisqu’elle réunit les deux fabricants de matériel ferroviaire à grande vitesse qui seront sans doute maintenant capables d’affronter la concurrence mondiale ou les chinois qui commencent à montrer les dents.

Cette opération de consolidation était incontournable et les spécialistes de la communication officielle nous expliquent que l’on va ainsi construire « un Airbus du rail », c’est à dire une société européenne qui permet de réunir à égalité les compétences européennes.

Les mêmes communicants nous avaient déjà expliqué que les chantiers de l’Atlantique STX allaient s’allier au groupe italien, Fincantieri, pour constituer un Airbus de la construction navale.

C’est extraordinaire le nombre d’Airbus que nous contribuons à mettre sur pied. Airbus, la belle excuse, car le vrai, le seul, est évidemment un succès. Succès industriel, commercial et politique dans la mesure où, pour la première fois, on a réussi à constituer une société véritablement européenne où les français, les allemands, les espagnols et les anglais avaient réussi à mettre leur ego de coté, pour réunir leur génie propre et constituer le seul concurrent sérieux à l’hégémonie américaine de Boeing.

Airbus est le seul exemple industriel aussi abouti de coopération industrielle.

En s’alliant à un groupe italien champion de la construction navale, STX ne va pas constituer un Airbus naval. Il va passer sous le giron de l’entreprise italienne en espérant que celle-ci ne cède pas aux sirènes coréennes ou chinoises.

En se mariant avec Siemens, il ne faut pas se faire d’illusions, Alstom passe sous le contrôle effectif de la société allemande. Sur le contrat de mariage, on pourra lire que le capital de la nouvelle entité se partagera à 50/50 entre les français et les allemands. Sans doute, sauf que les 50% allemands seront dans les mains de Siemens, alors que les 50% français seront éclatés.

Apres STX, après Thomson, Alcatel, Nexans, Alstom est le dernier des grands fleurons industriels à passer sous bannière étrangère.

Beaucoup se souviennent d’Alcatel et de la phrase emblématique de son PDG dans les années 2001.

Dans Ils se croyaient les meilleurs (Ed. Denoël), Christine Kerdellant raconte l’incroyable bévue de Serge Tchuruk, le PDG d’Alcatel, ancien patron de Total, « austère et tranchant, arrivé comme un sauveur six ans plus tôt pour recentrer sur les télécoms ce conglomérat industriel » (il était en effet présent dans les médias, l’optique, le transport ferroviaire, les centrales électriques...). Pour Serge Tchuruk : « Alcatel doit devenir une entreprise sans usine. »