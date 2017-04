Après une soirée d'euphorie, Emmanuel Macron face à une pression maximale dans l'entre deux tours (et au delà...)

Arrivé en tête du premier tour de la présidentielle avec 23,75% des voix, devant ses militants réunis dans un hall de la Porte de Versailles à Paris, Emmanuel Macron a déclaré : "Nous avons changé le visage de la vie politique française", avant d'ajouter qu'il veut devenir "le président de tout le peuple de France, des patriotes, face à la menace des nationalistes...". Opposé à Marine Le Pen qui le talonne avec 21, 53% des suffrages, le candidat d'En Marche a toutes les chances d'être élu Président de la République le 7 mai prochain.

Tous les appels à voter en sa faveur, tous les sondages réalisés après la publication des résultats vont dans ce sens et lui accordent autour de 60% des voix, contre un peu moins de 40% des suffrages à Marine Le Pen. Pendant son allocution, l'ancien ministre de François Hollande a marqué plusieurs pauses et repris sa respiration, comme s'il réalisait soudain l'ampleur du changement - qui s'apparente davantage à un tremblement de terre politique - qui est en train de se produire.

Car c'est tout un monde (politique ) qui s'est écroulé à l'occasion de ce premier tour avec l'élimination de François Fillon et Benoit Hamon, les deux candidats des deux partis qui gouvernent alternativement la France depuis le début de la Ve République - le Parti Républicain, version moderne des gaullistes alliés aux centristes et le Parti Socialiste façonné par François Mitterrand. La victoire annoncée d'Emmanuel Macron le 7 mai prochain leur promet des jours difficiles. Mais l'alternative reste à construire et la question qui se pose aujourd'hui est : avec quelle majorité Emmanuel Macron va-t-il et pourra-t-il gouverner le pays ? Même si le projet présidentiel était dans sa tête depuis des années, - le candidat d'En Marche a réussi une " blitzkrieg" (guerre éclair) jamais égalée en étant aux portes du pouvoir une année seulement après avoir lancé son mouvement - même s'il a fait imploser un système à bout de souffle, Emmanuel Macron ne sait pas quelle sera la configuration du "son" système lorsqu'il sortira des élections législatives des 11 et 18 juin prochains.

Et c'est là que tout devient flou. Emmanuel Macron ne dispose pas d' un parti politique structuré, à sa main, comme l'avaient à leur époque François Mitterrand et Jacques Chirac. En Marche est un mouvement composé de multiples comités locaux qui ont essentiellement oeuvré à la victoire de leur candidat, mais qui ne dispose d'aucun élu sur ce label. Dimanche soir, Emmanuel Macron a d'emblée annoncé vouloir construire "dès à présent une majorité de gouvernement" où " chacune et chacun peut avoir sa place". Et il a précisé : "Je ne demanderai pas à ceux qui me rejoignent d'où ils viennent, mais s'ils sont d'accord pour fonder ce renouveau politique".

Emmanuel Macron devra cependant rapidement clarifier la situation et investir les candidats qui se réclameront de son programme s'il veut former une majorité présidentielle, comme l'expliquent ceux qui autour de lui, examinent les candidatures des aspirants députés. Sans faire de bruit un comité d'investitures travaille depuis plusieurs semaines à la sélection des candidats aux législatives estampillés En Marche. Car une majorité ne se construit pas dans l'improvisation. Le candidat d'En Marche se réclame "ni de droite ni de gauche". Emmanuel Macron a d'ores et déjà conclu une alliance électorale avec François Bayrou qui a obtenu l'assurance qu'une centaine de circonscriptions seront dévolues à des candidats centristes. L'UDI a, comme un seul homme appelé à voter Macron. Et certains, à l'instar d'Yves Jégo, appellent à construire une majorité "humaniste", prélude à un pas supplémentaire en direction d'EM !... Un certain nombre de députés socialistes (entre quarante et cinquante, qui avaient parrainé sa candidature et étaient en rupture avec la campagne de Benoit Hamon, sont déjà préinvestis mais Emmanuel Macron a voulu endiguer une vague de ralliements de députés candidats à leur réélection et a exclu tout accord d'ensemble avec le PS.