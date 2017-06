Après Mitterrand face à Reagan-Thatcher ou Chirac face à Blair-Schroëder, le quinquennat Macron est-il à nouveau parti pour une France totalement à contre-courant ?

Atlantico : ​En 2016, les électeurs britanniques ont pris ​la ​voie du Brexit, un choix justifié principalement par une volonté​ de retour à la souveraineté du Parlement. ​En 2017, une campagne électorale largement consacrée au modèle social a pu voir une progression forte du parti de Jeremy Corbyn. Derrière ce double axe - souveraineté, social - qui peut également se retrouver derrière la campagne de Donald Trump, comment expliquer un pouvoir en totale contradiction avec ces thèmes en France ?

Christophe Bouillaud : Il se trouve que François Hollande a accédé au pouvoir en 2012 sur un agenda ressenti par l’électorat, en particulier celui de gauche, comme largement similaire à celui qu’ont promu ensuite un Jeremy Corbyn au Royaume-Uni ou un parti comme Podemos en Espagne.

Il faut se rappeler qu’un Stéphane Hessel, l’auteur du pamphlet Indignez-vous !, appelle alors à voter Hollande. Beaucoup de gens s’illusionnent alors sur un PS apte à défendre la justice sociale. Or, une fois arrivé au pouvoir par ce biais de cette promesse de lutter contre les conséquences sociales de la grande crise économique commencée en 2007, promesse dont le discours du Bourget restera à jamais le symbole, François Hollande a fait exactement le contraire aux yeux de la plupart des électeurs, tout particulièrement ceux des classes populaires. Le PS, la gauche de gouvernement en général, aux yeux des électeurs, en particulier ceux de gauche ou des classes populaires, se sont donc déconsidérés, d’où la perte brutale de popularité dès l’automne 2012 et les défaites électorales successives lors des élections intermédiaires. La situation est à la fin si sombre du point de la popularité du pouvoir que François Hollande ne peut même pas se représenter – une première dans l’histoire de la Vème République.

Du coup, lorsqu’arrive la campagne présidentielle de 2016-17, la droite se trouve en position de force. Le candidat issu des primaires de la droite, François Fillon, propose cependant une vision de la politique économique et sociale totalement aveugle, ou tout au moins indifférente, aux inégalités sociales qui augmentent dans le pays. On peut se rappeler à ce propos le moment où l’économiste de France 2, François Lenglet, lors d’une émission où F. Fillon est l’invité, explique aux téléspectateurs par a+b que les propositions Fillon en matière fiscale reviennent à donner vraiment beaucoup aux ménages aisés, et où ce dernier ne dément pas les calculs de ce dernier. Du coup, il n’a pas été trop difficile par contraste à Emmanuel Macron, mais aussi bien sûr à Jean-Luc Mélenchon de manière plus radicale, d’apparaître comme bien plus en phase avec les attentes majoritaires des Français en matière de justice sociale. Emmanuel Macron, plus social que Fillon et moins extrémiste bien sûr que Mélenchon ou Le Pen, va en profiter pleinement pour être en tête au premier tour, et être finalement élu face à la candidate du FN au second tour.