Après les “millenials”, les “linksters” : bienvenue dans l’univers de la génération qui n’a jamais vécu sans les réseaux sociaux

Florence Millot : L’arrivée d’internet, de ce monde « connecté » a changé toute la forme de communication que l’on pouvait avoir entre individu. Dans les années 80, les jeunes aimaient jouer, rêver, se regrouper les uns chez les autres. Et prendre plaisir à utiliser le virtuel avec parcimonie pour se divertir (que ce soit via la télévision, le cinéma ou les 1er jeux vidéos). Dans cette nouvelle génération de linkters le virtuel est devenu une priorité. Les enfants sont connectés des le berceau. Les touts petits, jouent de moins en moins seuls, on répond à ses besoins par une tablette, il est toujours nourri par un monde imaginaire qui n’est pas le sien.

Si le tout petit n’a plus de tablette cela devient une crise, et pour cause, l’enfant à besoin d’apprendre à être seul, pour créer et construire les bases de son développant affectif. S’il ne passe pas par ce stade, il reste dépendant de son environnement immédiat, parent ou de la tablette car il n’a pas fini de construire son monde interne (via son imagination).

Les conséquences sont visibles en grandissant, à partir de 8 -10 ans l’enfant à besoin d’etre hyper connecté pour ne pas se sentir seul. On peut entendre ces enfants dires « si je reçois un texto, c’est que j’ai un ami ». Les moyens deviennent de plus en plus diversifiés pour les linksters :(téléphone, texto, Snapchat, twitter, Instagram). L’identité de l’enfant passe par une e-réputation pour exister dans le virtuel, en fonction de son nombre de like.

On peut reconnaître aussi dans cette génération, des enfants qui pensent avoir de moins en moins besoin de l’adulte ou du parent : ils s’aident entre eux, utilisent des face time pour les devoirs.

Ces enfants sont hypersensibles et hyper créatifs. Ce qui est très positif quand cela reste accompagné par l’adulte avec bienveillance. Car si ces outils de communication sont fabuleux à beaucoup d’égards pour communiquer avec le monde, s’ouvrir aux autres, connaitre par soi même et se faire une opinion, il y a aussi des limites auxquels il faut prêter attention. Prenons l’exemple de la réputation qui peut aider l’enfant dans une certaine mesure à avoir confiance en lui, avec la potentialité d’un cyber harcèlement. Les linkters passent du « j’aime à je déteste et je te le fais savoir sur internet » les détracteurs sont de plus en plus jeunes car tout est permis sur la toile et peu censuré. Il est donc primordial d’aider les enfants à s’accomplir tout en leur apprenant à protéger leurs vies privées.