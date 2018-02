Après le grand tremblement de terre chez les partis politiques, Emmanuel Macron organise celui des partenaires sociaux au pas de charge

Après avoir transformé le paysage politique en provoquant l’explosion des vieilles institutions partisanes, tout se passe comme si l’objectif d’Emmanuel Macron aujourd’hui était de bouleverser les structures traditionnelles chargées de gérer la sphère sociale et surtout de produire ce droit social.

Constatant que les partenaires sociaux ont été jusqu'à maintenant incapables de générer des transformations pour adapter le système économique à la modernité, tout se passe comme s’il cherchait à les court-circuiter et à déplacer le débat et le dialogue en dehors du périmètre des partenaires sociaux, c’est à dire au niveau des clients, consommateurs, ou usages et des entreprises.

Le système social français a plus de 70 ans.

Il repose sur la cohabitation de partenaires sociaux, des syndicats de salariés d’un coté et des syndicats de chefs d’entreprise de l’autre, dument habilités et chargés du dialogue social, de la négociation et de la production du droit social et enfin responsables de la (co) gestion des organismes d’assurances sociales (retraites, maladie et chômage).

Ce système aplutôt bien fonctionné pendant presque 50 ans alors que la croissance économique permettait une redistribution généreuse des fruits de cette croissance, ce qui facilitait le financement du progrèssocial. Le grain à moudre comme disaient les vieux syndicalistes.

On sait bien que, depuis la fin des années 1980, alors que le rythme de croissance s’est calmé et que les systèmes économiques ont été confrontés à des mutations importantes liées à la mondialisation, à la généralisation de la concurrence et au progrès technologique, les sociétés occidentales ont dû mettre en œuvre des réformes de structure parfois douloureuses pour le corps social.

Du coup, les partenaires sociaux ont tous cherché à préserver les situations acquises dans le passé plutôt qu’à imaginer des modes de gestion plus propices à préparer l'avenir.

En bref, les partenaires sociaux ont très souvent, en France,adopté une culture du conflit, qui a abouti à empêcher toute évolution liée à la modernité. D’autres pays, comme l‘Allemagne,ont mieux réussi à s’adapter en pratiquant le compromis.

La plupart des grands projets de réformes sur la retraite, sur le rôle de l’Etat, sur l’adaptation à la concurrence des services publics, ont très souvent provoqué des psychodrames socio-politiques et conservé le statu quo, obligeant les pouvoirs politiques à renoncer ou à abdiquer. Alain Juppé s’en souvient, tout le monde a en mémoire les grèves de 1995. Mais il n’a pas été le seul.

Compte tenu de la situation d’urgence économique et financière (le risque de faillite sous le poids des dettes), compte tenu du changement culturel des nouvelles générations, compte tenu de la pression internationale, Emmanuel Macron estime sans doute que le moment est venu de provoquer les changements sans passer par les partenaires sociaux habituels.