Après le divorce (prévisible) entre Hamon et Mélenchon, qui gagnera la bataille féroce du vote utile à gauche ?

La perspective d'une alliance de la "vraie gauche" avec Jean-Luc Mélenchon ayant échoué, le Parti Socialiste de Benoit Hamon n'a-t-il pas d'autre choix que de se tourner vers Emmanuel Macron et son électorat aujourd'hui s'il compte réellement peser dans cette élection ? A quoi pourrait ressembler un "Front social-démocrate" qui unirait ces deux candidats ? Quelle forme pourrait-il prendre ?

Annabelle Roger : On peut tout d'abord douter de la franchise de la négociation entre le candidat de la France insoumise et celui du Parti Socialiste ! Mais il semble en effet qu'à sa gauche, Benoît Hamon n'a plus d'autre possibilité que de se tourner vers sa droite, même s'il négocie aujourd'hui avec le candidat des Verts, Yannick Jadot, et qu'en conséquence il n'a aucun intérêt à s'y porter immédiatement. De plus, son élection à la primaire sur un programme de rupture avec l'actuel gouvernement le contraint à tenir une ligne très éloignée de celle du candidat qui est le plus proche à sa droite, en l'occurrence Macron.

Il ne pourra principalement pas le suivre sur les questions économiques, étant partisan de l'abrogation des lois que Macron a porté alors qu'il était ministre. Mais les deux hommes ont déjà travaillé ensemble, et pourrait avoir besoin l'un de l'autre, surtout en cas de situation complexe aux législatives. On pourrait imaginer des accords en cas de risque de second tour à quatre, afin de faire barrage à la droite et à l'extrême-droite. Tout dépend évidemment de la position dans laquelle ils se retrouveront à l'issu de la présidentielle, mais les deux mouvements constituent malgré tout la gauche dans tout son spectre, et pourraient redevenir la gauche en tant que Front Républicain, comme le passé l'a toujours montré auparavant.

Jean Petaux : Il y a là un scénario dont le moins qu’on puisse dire c’est qu’il relève de l’hypothèse incertaine et pas forcément d’une forte probabilité. La première question qui doit être posée concerne d’abord Benoit Hamon et son rapport à la fonction présidentielle. Benoit Hamon veut-il gagner la présidentielle ou veut-il réorganiser le Parti Socialiste en fonction du projet politique qu’il a développé lors de la campagne de la primaire "Belle Alliance Populaire" ? C’est une question qui détermine forcément sa stratégie à l’égard d’Emmanuel Macron et de ses soutiens. S’il n’est disponible pas pour toutes les alliances, dans le souci de l’emporter le 7 mai au soir il va développer, a minima, une succession de propositions destinées à récupérer, à son profit l’électorat Macron. Autrement dit il va lui forcément "libéraliser", "ubériser" son discours pour "faire du Macron" en quelque sorte. Il est clair, aujourd’hui, qu’Hamon ne prend pas ce chemin. Ce n’est pas parce qu’il a refusé d’amener les têtes de Valls, d’El Khomri, de Touraine, de Carvounas, sur le billot tenu par le procureur Mélenchon, qu’il est aussi disposé dans le même temps à faire un bout de chemin avec Macron. Dans votre question vous évoquez l’émergence d’un "Front Social-démocrate" qui "souderait" le duo "Hamon-Macron". L’intitulé-même de cet "hypothétique Front" montre son improbabilité ou sa dimension purement idéelle. Car d’un côté avec Hamon on peut imaginer qu’il faudrait que ce front soit "Socialiste et écologiste" quand, de l’autre, avec Macron, on conçoit que ce même front serait "Social et libéral". Même dans les mots, à imaginer qu’il n’y aurait que cette seule différence, on mesure combien les points de désaccord entre les deux candidats sont beaucoup plus nombreux que les points d’accord. Il n’est pas du tout d’ailleurs dans les intentions (ni sans doute dans son intérêt) de Macron de construire de son côté une telle alliance. Voulant se tenir à équidistance de la gauche et de la droite, on voit mal Macron risquer de perdre ainsi sa position "centriste" et "centrale" en glissant vers une gauche partisane dont il entend, depuis le début de son engagement dans la course présidentielle, prendre ses distances et se démarquer.