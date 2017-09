Après le Code du travail, Macron ouvre de nouveaux chantiers de réformes à haut risque : retraites et Europe

Macron ne manque pas d’air. Après les ordonnances qui portent sur la réforme du droit du travail, il ne baisse pas les bras et sort deux projets qui s’attaquent à deux tabous qu’aucun gouvernement n’avait jusqu'à maintenant eu le courage d’aborder : la réforme des retraites et la réforme de la zone euro.

Brique après brique, s’il parvient à poursuivre sa construction, on va s’apercevoir qu’il dessine une France qui sera dans son organisation et son fonctionnement socio- économique totalement bousculée.

La réforme du Code du travail va évidemment donner beaucoup de liberté aux chefs d’entreprise et de souplesse pour répondre aux mutations de la modernité.

Le contrat du travail est simplifié, les procédures d’embauche et de rupture de contrat sont allégées, le travail indépendant est mieux protégé. Quant aux syndicats, ils ont toute latitude pour se rendre désirables en inventant une offre de services aux salariés qui leur permettrait d’accroitre leur influence dans les entreprises. Tout cela dessine un modèle de partenariat social qui sera totalement nouveau et sans doute capable de dynamiser l’activité économique.

La réforme des retraites est annoncée et quelle réforme ! Cette réforme du travail n’est pas encore appliquée qu’Emmanuel Macron lance le projet de réformer les retraites. Mais il ne s’agit pas d’une réforme de façade pour gagner du temps, on ne se contentera pas de bouger l’âge de départ à la retraite, la durée de cotisations, le montant des cotisations ou de pension. Non, il s’agit de changer le principe même de fonctionnement des retraites en France en le fondant sur le principe de la liberté personnelle.

Le système envisage de supprimer les régimes spéciaux pour ne garder qu’un seul régime pour tous, dont le rendement sera issu d’un calcul très simple sur le montant des cotisations, sur la durée du travail et le montant des pensions.

En d’autres termes, un euro cotisé donnera la même retraite que nous soyons dans le privé ou à la SNCF. Cet euro cotisé produira des points retraites qui seront évalués chaque année en fonction de la démographie, de l’espérance de vie et de l’activité globale. Les choix seront totalement techniques.

Chacun aura donc la liberté de choisir sa date de départ à la retraite en fonction de ce qu’il souhaite comme pension de retraite. Chacun pourra aussi augmenter son nombre de points en modulant sa cotisation. On peut d’ailleurs imaginer des accords d’entreprise fixant les modalités.

Alors, la mise en place ne sera pas facile. Elle ne devrait d’ailleurs pas concerner les retraites actuelles, ni même les personnes proches de la retraite qui s’inscrivent dans des régimes spéciaux auxquels ils continueront d’avoir droit. La réforme ne peut s’appliquer qu‘aux nouveaux entrants.

Mais sur le principe, on voit bien la démarche, il s’agit de donner de la liberté aux bénéficiaires. L’Etat n’aura plus de façon autoritaire à imposer des dates de départ à la retraite. Cette décision sera de la responsabilité individuelle. Principe d’équité et non plus d’égalité.