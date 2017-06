Après la bombe Ferrand, y aura-t-il une bombe Kohler?

Le 31 mai, Emmanuel Macron a visité Saint-Nazaire, et tout spécialement le paquebot MSC Meraviglia (Merveille) baptisé ce jour-là. Pour l'opinion publique, c'était un moment de propagande sur les bienfaits des accords de compétitivité qui ont permis de sauver l'entreprise face à la concurrence internationale. Pour la Macronie jupitérisée, l'histoire est un peu plus intime et longue que cette simple présentation. Disons même qu'à certains égards, ce baptême en fanfare, qui a permis à Emmanuel Macron d'annoncer que la vente des chantiers à Fincantieri serait revue, est comme l'aboutissement d'un cycle où se mêlent stratégie industrielle et conflits d'intérêts.

Pour le comprendre, un petit retour en arrière s'impose.

Comment MSC a commandé le Meraviglia

En France, si tu cherches à comprendre un dossier compliqué, regarde le parcours du directeur de cabinet du ministre concerné.

Et tout s'éclaire.

L'affaire STX n'échappe pas à cette règle.

En 2014, le croisière MSC Croisières, filiale de l'armateur italien installé à Genève MSC, passe commande à STX France, ex-Chantiers de l'Atlantique (rachetés par Alsthom en 1976), de deux super-paquebots pour un montant total de 1,5 milliard€. Pour obtenir cette commande, la lutte est âpre.