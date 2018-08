Un an après Barcelone et Cambrils, pourquoi est-ce que l’Espagne se désintéresse-t-elle dangereusement de la menace djihadiste ?

Atlantico : Un an après les attentats de Cambrils et Barcelone, où en est la question du terrorisme islamiste en Espagne ?

Alexandre Del Valle : Ce que l’on constate en Espagne, contrairement à l’Italie et à la France, c’est une relative indifférence sur ces questions (dans les médias, les maisons d’édition, les discours des politiques, etc), ceci malgré deux gros attentats jihadistes-islamistes survenus l’un en 2004 (Madrid- gare d’Atocha, attribué à Al-Qaïda et revendiqué par le commando Abou Hafez al Masiri), puis en aoüt 2017, à Barceone et Cambrils et attribué à Daech. Dans les deux cas, les dramatiques polémiques qui divisent la société et la classe politique espagnole ont faussé le débat et empêché de vraiment faire un travail de dénonciation de l’idéologie islamiste, très présente en Espagne : la première fois, à cause du terrorisme séparatisme basque de l’ETA, qui était l’obsession de José Maria Aznar et des services espagnols, d’où l’erreur fatale de Aznar qui avait refusé d’attribuer la responsabilité de l’attentat de 2004 à Al-Qaïda en chargeant contre toute évidence l’ETA basque.

La gauche espagnole avait quant à elle entièrement axé sa rhétorique vers la dénonciation de la participation de l’Espagne à la guerre contre l’Irak de Saddam Hussein et l’idéologie islamiste avait été littéralement épargnée voir disculpée. L’an passé, en 2017, c’est l’omniprésence de la question séparatiste catalane qui a en quelque sorte éclipsé le rôle de l’idéologie islamiste radicale pourtant de plus en plus présente en Catalogne et ailleurs en Espagne (Madrid, Valencia, Alicante, Andalousie, Ceuta-Melilla). Les séparatistes catalans de la Genaralitat (ou région autonome, dont Carles Puigdemont à l’époque était encore président) et la gauche tiersmondiste à la tête de la Mairie de Barcelone (Ada Colau et Podemos), ont alors développé un véritable propagande négationniste visant à disculper totalement l’islamisme radical et à nier sa nuisance et la gauche catalaniste ne cessa d’attribuer la « vraie » responsabilité des attentats à la droite espagnole de Rajoy « impérialiste » et même au « roi bourbon », les deux étant conspués et insultés massivement le jour même de la commémoration des attentats attribués au « fascisme espagnol ». Aujourd’hui il faut se mettre à la place du gouvernement et des minorités et voir que l’Espagne est totalement divisée entre pro et anti-séparatistes, elle accaparée, obsédée par les problèmes du sécessionnisme catalan ou basque, et cela capte toute son attention au détriment des débats sur l’islamisme. Étonnement ce pays qui a été plus frappé que l’Italie se sent beaucoup moins concerné par le problème. Le nouveau président du Conseil opportuniste Pedro Sanchez, élu lui-même grâce aux voix vindicatives des séparatistes basques et catalans et à l’extrême gauche de Podemos, équivalent du NPA français, donne lui aussi dans l’islamophilie béate à la Zapatero, défend une immigration clandestine incontrôlée majoritairement islamiste et refuse d’aborder de façon réaliste les thèmes sécuritaires et identitaires laissés au nouveau parti populaire (PP) de M. Casado, aux accents populistes et au parti outsider Ciudadanos. La gauche est littéralement aveuglée par sa haine de soi anti-espagnole et sa xénophilie et pour elle l’islam n’est qu’un bloc civilisationnel positif qui rappelle Al-Andalous et non une idéologie pouvant servir de caution au jihadisme.