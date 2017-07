Un an après l'assassinat du père Hamel, voilà où en sont les catholiques et l'islam en France

Le meurtre du père Jacques Hamel dans son église de Saint-Etienne-du-Rouvray avait constitué un véritable choc dans la population et a fortiori chez les catholiques. Si les plus hautes autorités de l’Eglise et les représentants du culte musulman ont fait front commun face à la barbarie et ont appelé à communier dans un message de paix, cette nouvelle attaque djihadiste visant très symboliquement un prêtre dans son église avait réactivé la crainte de tensions communautaires et de représailles de la part de catholiques vis-à-vis de musulmans.

Un an après dans un sondage IFOP réalisé pour l'agence de communication Nocom le baromètre de la transformation) on constate que c'était la lutte contre l'islamisme radicale qui apparaissait comme l'un des sujets sur lesquels les français attendaient le plus d'améliorations dans les prochaines années. 61% estimaient que le recul de l'influence de l'islamisme radical était une priorité absolue. Ce sondage a été fait une fois qu'Emmanuel Macron est rentré en fonction et quelques jours après l'attaque des champs Élysées. Il y avait un contexte d'actualité très brulant, mais cela montre que si certaines enquêtes enregistrent une certaine décrispation relative sur cette question du rapport à l'islamisme -par rapport au pic des mesures qui ont peuvent être faites dans la foulée du massacre de Nice ou du meurtre du père Hamel-, cette thématique n'a pas du tout disparu de l'agenda des français. Et elle demeure un des sujets qui taraude le plus en profondeur notre pays.

Selon le Pew Research Center, près d'un français sur deux s'estime encore concerné par l'islamisme radical. Ce qui peut vouloir dire menacé ou inquiété. On voit que c'est un vrai sujet de préoccupation même si assez logiquement la pression s'est un peu relâchée par rapport à l'année précédante. Nous avons en permanence des éléments qui remettent ce sujet dans le cœur de l'actualité (qu'il s'agisse d'attaque ou de démantèlement de cellule. Tout cela entretien un bruit de fond permanent plus ou moins intense selon les périodes.

1- Une crispation croissante des catholiques pratiquants vis-à-vis de l’islam…

Différents indicateurs témoignaient en effet ces dernières années d’un raidissement vis-à-vis de l’islam, encore plus prononcé parmi les catholiques pratiquants que dans l’ensemble de la population. Cela se manifeste à la fois pour ce qui est de la menace que ferait peser la présence d’une communauté musulmane sur l’identité de notre pays, mais plus encore en ce qui concerne l’influence et la visibilité de l’islam en France. Tout se passe comme si les catholiques pratiquants, qui se sentent démographiquement en déclin et qui, avec le débat puis l’adoption du mariage pour tous, avaient pris encore davantage conscience que par le passé du fait qu’ils étaient désormais largement minoritaires dans la société française d’aujourd’hui, ressentaient de plus en plus en mal la visibilité accrue de l’islam dans l’espace public. A leurs yeux, le dynamisme dont ferait preuve l’islam viendrait ainsi concurrencer un catholicisme beaucoup plus anciennement installé mais aujourd’hui en perte de vitesse.