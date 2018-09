Une approche aussi nouvelle qu'impressionnante du terrorisme

LIVRE

KHALIL

de Yasmina Khadra

Editions Julliard

RECOMMANDATION

EXCELLENT

THEME

Vendredi 13 novembre 2015. L'air est encore doux pour un soir d'hiver. Tandis que les Bleus électrisent le Stade de France, aux terrasses des brasseries parisiennes on trinque aux retrouvailles et aux rencontres heureuses. Une ceinture d'explosifs autour de la taille, Khalil attend de passer à l'acte. Il fait partie du commando qui s'apprête à ensanglanter la capitale.

Alors qu'il n'a pas réussi à déclencher sa ceinture d'explosifs dans Paris ce soir-là, Khalil se trouve confronté à ses démons, et bien qu'il soit encore fortement imprégné du discours des imams qui prêchent le jihad, on le découvre en proie aux doutes et à l'introspection.

Qui est Khalil ?

Comment en est-il arrivé là ?

POINTS FORTS

- le "héros", Khalil, sert de vecteur pour tenter de comprendre ce qui peut se passer dans la tête des terroristes, ce qui les anime (désillusions et rancœurs, difficultés d'intégration dans la société occidentale où ils sont pourtant nés pour la plupart, chômage, échec scolaire et misère intellectuelle...la liste est longue !).

- Mais au fond comment fonctionnent ces types ? Comment réagit l'individu en question ? Comment fait-il le vide autour de lui ? Comment se met-il à douter ? Comment voit-il et ressent-il ce que l'on décide pour lui ? Comment rentre-t-il en interaction avec son environnement familial ? Comment appréhende-t-il l'incidence de ses actes ou ceux de comparses sur ses proches ?

- Telles sont les questions auxquelles Yasmina Khadra tente de répondre en suivant à la trace Khalil, en voulant nous montrer chacun des aspects d'une personnalité complexe et torturée. Yasmina Khadra, loin du portrait caricatural du terroriste abjecte et manipulé, parviendrait presque, je dis bien presque, à le prendre en pitié.

- il nous livre une approche inédite du terrorisme, d'un réalisme et d'une justesse époustouflants, une plongée vertigineuse dans l'esprit d'un kamikaze qu'il suit à la trace, jusque dans ses derniers retranchements, pour nous éveiller à notre époque suspendue entre la fragile lucidité de la conscience et l'insoutenable brutalité de la folie.

POINTS FAIBLES

S’il en fallait un … Khadra utilise un drame très récent qui fait de ce livre, non plus tant un roman littéraire qu' une réflexion sociologique.

EN DEUX MOTS

Yasmina Khadra,en revenant sur ses terres de prédilection, nous offre une plongée vertigineuse dans le cerveau d'un terroriste avec l'art qu'on lui connait depuis "L'Attentat». A travers les embuches, le vécu difficile de Khalil, Khadra nous plonge dans l’univers psychologique du terroriste ainsi que de son organisation criminelle. Ce roman nuancé perçoit la complexité de l’âme humaine très différente d’un monde faussement binaire et le terroriste n’y fait pas exception. Le jeune homme a renoncé à ses rêves et décide de s’attaquer à ceux des autres. Il est convoqué à travers ses fantasmes, à ses certitudes absolues et son égarement ; il se sent en harmonie avec cette force et cette visibilité qui lui confère une stature dans la société ; ces terroristes n’ont plus de rêve, ils leur restent la folie. C’est dans le refus de voir le bonheur des autres, que se construit la folie.

UN EXTRAIT

Ou plutôt trois:

- Enveloppée dans un voile noir, elle s’adossait contre le mur pour ne pas tomber en poussière (page 207).

- Un être flambant neuf… Tu es respecté, écouté à ton tour, aimé ; tu te découvres une vraie famille (page 229).

- Avant de rencontrer les frères, qu'était-il? Une feuille volante ballotée par les vents contraires [...]. Un parasite [...], une larve qui toute honte bue, vivotait aux crochets d'un père radin et d'une mère misérable. Que lui avaient promis les frères? De le respecter et de faire de lui le héros d'une épopée écrite par eux. (Page 235)

L’AUTEUR

Yasmina Khadra, de son vrai nom Mohamed Moulessehoul, est un auteur algérien de nouvelles et romans. Apres une carrière militaire, il immigre en France et se consacre à l’écriture. il côtoie de prés le terrorisme avec ses ouvrages : « l’Attentat « (2005), »les Sirènes de Bagdad »(2006), « Les anges meurent de nos blessures » (2013), « Qu'attendent les singes » (2014) et « A quoi rêvent les loups » (2015).Plusieurs adaptations de ses œuvres ont été faites, notamment au cinéma, au théâtre mais également en bandes dessinées.