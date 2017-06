A l’approche de son 30ᵉ anniversaire, le GIEC face à un triple défi

Le nouvel homme fort de Washington a en effet signé le 28 mars dernier un décret qui balaie l’essentiel de la politique climatique programmée par le président Barack Obama. Et il s’apprête à réduire le budget de l’Agence de protection de l’environnement (EPA) de 30 % et celui de la NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration), première agence américaine de recherche sur le climat, de 17 %.

Détail d’une carte de la NASA montrant des anomalies de températures pour avril 2017. Il s’agit d’un des mois les plus chauds jamais observé sur la planète. NASA

Il a aussi promis de supprimer, ou de réduire considérablement, les financements pour le changement climatique bénéficiant aux institutions onusiennes.

Les conséquences pourraient être rudes pour le GIEC, le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (IPCC en anglais), confronté par ailleurs à d’autres turbulences.

Le défi du financement à l’ère Trump

Le GIEC a été créé en 1988 sous les auspices de l’Organisation météorologique mondiale (OMM) et du Programme des Nations unies pour l’environnement (PNUE) à la demande explicite des gouvernements, États-Unis en tête.

La place centrale de Washington au sein du GIEC ne s’est depuis jamais démentie. Les États-Unis ont ainsi toujours été le plus important contributeur au budget de l’organisation. À eux seuls, ils assurent aujourd’hui près de 45 % de ses coûts de fonctionnement. Il faut par ailleurs noter que les contributions et le nombre de bailleurs de fonds ont constamment diminué depuis 2008.

Si Trump revient sur l’engagement financier de son pays en faveur des organisations internationales en charge du changement climatique, les conséquences pourraient en être redoutables pour la pérennité des travaux en cours et à venir du GIEC. D’ailleurs dans son budget pour l’année fiscale 2017, Washington n’a provisionné aucun financement pour l’organisme.

Face à cette situation inédite, ce dernier a créé fin mars une « équipe spéciale » dédiée à la question de sa stabilité financière.

Le défi des solutions à trouver pour le climat

Dès son élection, en octobre 2015, le nouveau Président du GIEC, le sud-coréen Hoesung Lee, annonçait l’orientation centrale de son mandat :

« I would like to be remembered as the chairman that shifted the IPCC’s focus to solutions » (« Je voudrais que l’on se rappelle de moi comme de celui qui a conduit le GIEC à mettre l’accent sur les solutions »).

Dans un entretien accordé à The Conversation, Hoesung Lee précisait ainsi que pour la rédaction du prochain rapport du GIEC – attendu en 2022 – le panel d’experts devait « se tourner de plus en plus vers les sciences sociales, les sciences politiques et l’analyse économique. »