Un apprenti ! Pour quoi faire ?

Né en 1953, Mathias Muller devient apprenti comme outilleur en 1973 , à 20 ans, chez l’automobiliste bien connu AUDI . En 2010, après avoir gravi tous les échelons, il devient Président de Porsche, et après le scandale Volkswagen est choisi pour régler les problèmes à la tête de cette entreprise en 2015.

Le récent commentaire du Président de Véolia sur l’apprentissage qui » n’est pas pour ses propres enfants car ils étaient brillants » et que, par conséquent, « le problème ne s’est pas posé », illustre plutôt bien le fossé qui sépare notre inconscient collectif de la réalité industrielle. Si les enfants sont « brillants », à savoir scolairement au-dessus du panier, ils n’ont pas besoin de se confronter aux réalités dont l’apprentissage est une des meilleures écoles. Ainsi nous berçons-nous d’illusions depuis des décennies avec des « bons élèves » sélectionnés avec soin pour prendre les rênes de l’économie tandis que des entrepreneurs « sans même le certificat d’études » réussissent à créer des empires en proie au mépris des diplômés à vie.

Dans mon livre « la bataille de l’industrie » j’ai montré que notre appareil industriel avait été trahi par cette fausse compétence, celle du diplôme originel alors qu’elle devrait reposer aussi sur l’expérience. Loin de moi l’idée d’incriminer ceux qui ont eu une réussite académique et le monde scientifique exige une soif d’apprendre considérable qui commence très tôt. Mais le succès industriel ne répond pas aux mêmes critères, et notre propension à célébrer nos intelligences précoces a été pour beaucoup dans notre déclin des vingt dernières années. La multiplication dans les équipes de direction des grandes entreprises de cerveaux « brillants » acceptant mal la contestation des gens de terrain explique en grande partie nos échecs qui ont eu tendance à se multiplier. Il faut avoir vécu des situations critiques dans les usines pour savoir qu’un homme expérimenté sans études « brillantes » mais au savoir-faire reconnu peut sauver en un clin d’œil une situation désespérée. Je l’ai vécu aussi bien dans les laboratoires de recherche que dans les ateliers ou les exploitations, il existe une connaissance théorique, une autre empirique, et plus on se rapproche de la production et plus cette dernière est prédominante.

L’industrie c’est ce mélange subtil de la vision, du rêve, et de la réalité, à la fois technique et commerciale. Mais rien ne peut se faire de grand sans humilité devant la connaissance et l’expérience de « ceux qui font », ceux qui réalisent. On peut partir de la réussite scolaire et se trouver confronté aux problèmes réels, les surmonter, prendre des risques, passer des semaines sans sommeil et s’apercevoir que les solutions sont dans les mains des « hommes de l’art ». On se met alors à les écouter, à apprendre d’eux et on finit par obtenir les conditions de la réussite. On peut aussi commencer par l’autre bout, apprendre du terrain et grandir avec les problèmes de plus en plus complexes que la production nous pose. Mais dans l’un ou l’autre cas l’industrie est l’école de l’humilité devant la multiplicité des disciplines scientifiques et techniques impliquées et la compétence empirique accumulée par un certain nombre d’individus discrets et dévoués, fiers de leurs métiers et de leurs outils.