Apprenez à maigrir en comprenant ce que vos bourrelets disent de votre métabolisme

La campagne de prévention "Dry January" lancée en 2013 en Grande-Bretagne pousse chaque année des milliers de personnes à s'abstenir de boire de l'alcool pendant un mois et les effets positifs sur la santé sont nombreux.

La robotisation croissante dans le monde du travail aura certainement des conséquences positives pour l'économie...Et des effets dramatiques pour les plus vulnérables.

Et le secret est de ne pas vouloir brûler les étapes !

Dans un contexte marqué par le choc du Brexit, les incertitudes politiques allemandes et le rebond d’une économie encore convalescente, la Commission européenne présente une feuille de route marquant des étapes-clés, réalistes et décisives, en vue de l’achèvement de l’euro.

A l'occasion des fêtes et de la nouvelle année, Atlantico republie les articles marquants de 2017. En septembre, nous demandions à Mathieu Mucherie pourquoi les entreprises du CAC 40 étaient à la traîne au niveau des investissements malgré des profits records.

Elle a ouvert ses frontières à des centaines de milliers de personnes. Et, surprise, certaines avaient la haine du Juif chevillée au corps.

Et voilà, 2017 est terminé. Il était temps, cette année commençait à sentir mauvais.

Après cinq jours de violences et une douzaine de morts en Iran, le président Rohani a assuré que "le peuple iranien répondra aux fauteurs de troubles". Malgré la colère, peu de chance d'être à l'aune d'une nouvelle révolution iranienne.

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Séquestrée et battue, une Américaine libérée à Ouarzazate

Greenpeace et son président devant le tribunal pour ses actions à Cattenom

Allemagne: le nombre d'actifs au plus haut depuis la Réunification

États-Unis : il tue une partie de sa famille le soir du Nouvel An

2017, année la plus sûre pour le transport aérien (études)

Supprimez le sucre de votre alimentation et vous devriez constater une diminution d'au moins 50% du volume graisseux au niveau de votre taille. Mais ce type de graisse peut aussi être dû au stress, il est donc recommandé de consacrer 15 minutes par jour à la relaxation. Des aliments riches en antioxydants comme les baies, le thé vert et les légumes colorés aident à stabiliser les niveaux de sucre.

Elles peuvent être le signe d'un dysfonctionnement dans la gestion de l'insuline. Les régimes trop sucrés sont également une cause fréquente des poignées d'amour.

La cause

Faites du yoga. N'écoutez pas les idées reçues, et évitez l'excès d'effort physique ! Trop d'exercice cardiovasculaire peut augmenter le stress, explique le nutritionniste Jason Camm. Privilégiez la douceur des Pilates ou du yoga.

La cause

Votre ventre semble rond et gonflé quoi que vous fassiez ? Même lorsque vous mincissez, votre ventre n'est jamais plat ?

Voici quelques exemples de "profils adipeux", leurs causes et leurs solutions :

James Duigan, entraineur des stars et auteur de Clean & Lean Diet, explique : "les mauvais aliments, des déséquilibres hormonaux, le stress et les toxines peuvent déterminer où nous stockons la graisse".

Mais ce n'est pas tout. La façon dont notre graisse s'accumule est aussi révélatrice de nos styles de vie. Ces spécificités en disent long sur notre régime alimentaire, mais également sur les moyens les plus efficaces pour éradiquer ces rondeurs disgracieuses, selon le Daily Mail.

Dis moi où est ton bourrelet, je te dirai qui tu es… ou plutôt ce que tu manges, et comment perdre du poids.

