Apple, Microsoft, Google, Amazon, Facebook : quand la surpuissance de la Tech annonce et prépare la prochaine crise mondiale

Les Gafam n’ont jamais été aussi puissantes. L‘année 2017 avait été brillantissime en termes de croissance, de chiffres d’affaires et de profits. Le premier trimestre de 2018 a encore été meilleur. Du coup, pour beaucoup de financiers investisseurs et responsables politiques, cette surpuissance commence à les préoccuper sérieusement. A tel point que Wall Street commence à avoir mal au cœur.Cette semaine, alors que les résultats des entreprises tombaient les uns après les autres à des niveaux d’excellence incroyable, les indices boursiers ont piqué du nez.

Trop, c’est trop dit-on à Wall Street. En fait,les prévisionnistesdes grands fonds n’excluent pas que cette surpuissance véhiculedésormais les ressorts d’une prochaine crise systémique.

L’analyse qu’ils font est trèssimple.

1erpoint, les grandes entreprises de la Techaméricaine ont atteint des niveaux de capitalisation jamais vus dans l’histoire contemporaine.Apple, qui est l'entreprise la plus chère du monde, approche les 1000 milliards de dollars, suivi de Microsoft (715 milliards de dollars) de Google (la maison mère Alphabet à 711 milliards) et Amazon (711 milliards de dollars). Facebook n‘est pas loin,même si la firme de Mark Zuckerberg a un peu décroché.

De telles valeurs donnent aux dirigeants de ces entreprises-là, un pouvoir considérable à l’échelle du globe.Ils peuvent en théorie, tout se permettre et tout acheter.Dans l’industrie, l'automobile, la banque, la santé, le cinéma, la télévision, la communication.

2e point, la performance de ces entreprises est telle qu’elle fabrique des bulles à tous les niveaux.Non seulement les valeurs boursières sont énormes, mais ces entreprises servent les plus gros salaires, les plus gros bonus, offrent les meilleurs emplois, peuvent s’attacher les meilleurs cerveaux et les plus grands chercheurs dans le monde.Ajoutons à cela qu’elles peuvent acquérir les plus grosses parts de marché dans n'importe quel pays, n’importe quel secteur ou quelle entreprise.

3e point, ces entreprises sont en risque de position dominante sur beaucoup de marchés, et notamment celui de la publicité où les 5 grandes drainent 70% de la publicité digitale dans le monde. Elles sont, pour la plupart et sur beaucoup de secteurs, au seuil de déclenchement des abus de pouvoir.

4epoint, les Gafam,avec leuractivitémondiale, se moquent des frontières, et peuvent jouer avec les fiscalités locales pour optimiserleur résultat.

5 point, le cœur de leur activité regroupe des données personnelles.La data est devenue l'énergie-clef, le pétrole du 21ème siècle.Toutes les entreprises du digital ont les moyens de récolter des donnéespersonnelles, de les traiter, de les stocker dans d’immenses ordinateurs et de les exploiter à leur profit ou au profit de ceux qui en auraientbesoin. Et c’est bien là où le bâtblesse.Parce que, quand on apprend que des millions de données personnelles de Facebook peuvent avoir été utilisées à des fins politiques, on se dit que c’est le fondement même de nos systèmes démocratiques qui est menacé. Il est évident que l’accumulation des datas dans quelques mains menace la liberté individuelle et personnelle.