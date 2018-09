Apple et Amazon à plus de 1000 milliards de dollars de valorisation : mais voilà pourquoi les marchés boursiers s'inquiètent alors que tout va bien

Trop beau, trop haut pour être vrai. Quand les bourses baissent, les boursiers pleurent, quand elles montent, ils se plaignent parce qu’ils ont des raisons pour que ça ne puisse pas durer.

C’est comme de franchir le mur du son. Apple et Amazon, à plus de 1000 milliards de capitalisation, ont provoqué un véritable feu d’artifice sur la tech américaine mais l’euphorie s’arrête à la frontière de la sphère digitale américaine.

Au delà de « La fête est finie», depuis le début de l‘année maintenant, les professionnels de la bourse annoncent la fin du cycle haussier et du coup, ils ont posé les armes en cette rentrée de septembre, considérant que les progressions avaient été trop spectaculaires et rapides.

Résultat : toutes les bourses mondiales sont à l‘arrêt, sauf les bourses américaines...

Le hit parade mondial est éloquent si on compare ce qui s’est passé depuis le 1er janvier.

En Amérique, sur le Dow Jones, on est monté de 5,16 %, et sur le Nasdaq, le marché où les valeurs technologiques sont cotées, la progression a été de 16,52%.

Ailleurs, on a :

En Allemagne, le DAX à - 7,45%

En France, le CAC 40 à - 1,29%

Au Royaume-Uni, le FTSE à - 4,80%

En Russie, le RTS index à - 8,67%

En Chine, Shanghai à - 18,31% et Shenzhen à - 24,13%

En Japon, Nikkei 225 à - 2,01%

Le classement des performances est donc très simple. Les marchés financiers internationaux sont tous orientés à la baisse sauf les marchés américains qui continuent de jouer les locomotives en cette rentrée 2018 et particulièrement le Nasdaq, qui est très concentré sur les valeurs de la haute technologie.

Les GAFA mènent la danse et rien ne paraît pouvoir freiner leur emprise sur le monde de la finance internationale. Les GAFA, c’est à dire des entreprises qui ont moins de trente ans et qui trustent une grande partie de la monnaie mondiale, concentrent aussi les meilleures perspectives de développement. Google, Amazon, Facebook, Apple auxquelles il faudrait ajouter Microsoft et tout le cortège des "midcap" qui font également la course.

Cette économie digitale américaine entraine le reste du système américain, et dope le moral de l‘opinion publique qui se dit que décidément, tout est possible en Amérique. Le rêve américain est redevenu réalité.

En dehors des bourses américaines (et de la Norvège), toutes les bourses mondiales sont arrêtées ou plutôt abonnées au stop and go depuis le premier janvier.

Ce qui est intéressant, c’est l'analyse que font les experts, les opérateurs et les gérants de fonds de cette situation.

Ils reconnaissent que les marchés sont structurellement en bonne santé, qu’ils sont efficaces et ont dépassé les effets de la grande crise de 2008-2009, bref que les bilans sont très positifs, mais que normalement ça ne peut pas durer. Normalement, le cycle haussier devrait ou doit s‘inverser.

Donc, ils alignent toutes les raisons qui devraient entrainer une baisse durable et profonde. Et pour les mêmes raisons, ils commencent à arbitrer. Ce qui veut dire qu’ils achètent moins (d’où la baisse des cours depuis le 1er janvier) et qu’ils se reportent sur le digital (d’où les hausses dans ce secteur). Leur problème est simple, presque banal : pour l’instant, les marchés tiennent debout, mais comme ils sont convaincus qu‘ils peuvent s’effondrer, ils cherchent à sauter du train qui roule trop vite, ils ne veulent pas sauter trop tôt, mais ils ne veulent pas non plus être les derniers.

Quand on les interroge sur les raisons de leurs indécisions, à Londres, à Paris, à Shanghai ou à New York, les grandes institutions financières ont listé à peu près les mêmes facteurs de déréglementation.