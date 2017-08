"L'appel", ce curieux moment dans votre vie où vous sentez que quelque chose de plus grand que votre quotidien vous attend

À un moment de notre vie, nous percevons – de manière très claire ou bien plus diffuse – un appel. Nous sentons que quelque chose de plus grand et de plus fort que notre quotidien nous attend. Certains d’entre nous vont éprouver un malaise général, une fatigue chronique, une perte de sens, de motivation, parfois même traverser une dépression ou un burn-out. D’autres, au contraire, vont être attirés par un projet, un ailleurs, de nouvelles rencontres, un but de vie. Dans les deux cas, il s’agit d’un appel à changer : de lieu, de relations, d’activités, de travail, de manière de fonctionner, de vie.

Il arrive fréquemment que cet appel nous soit proposé à plusieurs reprises dans notre vie. Jusqu’à ce que nous l’entendions ou pas, auquel cas il risque de se faire entendre à nouveau.

Ce qu’un appel n’est pas

L’appel, ce n’est pas seulement passer un peu de son temps à s’occuper d’une bonne cause, faire don d’un peu d’argent ou donner de sa personne. Ce sont certes des actions importantes et belles, mais ce n’est pas ce dont nous parlons ici. Répondre à des envies, des désirs, même forts, même très stimulants, n’est pas nécessairement synonyme de répondre à l’appel. Enfin, l’action ne doit pas être tournée uniquement vers la satisfaction de nos besoins maté- riels personnels.

À quoi reconnaître un appel? L’appel est une mission, un but de vie, une quête. C’est quelque chose d’important, de grand. L’idée d’y répondre nous donne des ailes, en même temps que cela nous effraie. Si ce n’est pas le cas, ce n’est peut-être pas l’appel. Nous connecter à cette invitation nous rend intérieurement plus grands, plus forts, plus courageux. Nous sentons notre corps se redresser, notre cage thoracique prendre de l’ampleur. L’appel implique nécessairement un lien vers les autres et une ouverture vers le monde extérieur.

Écouter son intuition

Caroline travaille comme coach et formatrice dans une grande entreprise. Elle a également un réel talent pour la peinture. Plus jeune, elle avait déjà été attirée par cette activité, mais sans s’y lancer vraiment. Il y a quelques années, son compagnon de l’époque lui offre un cadeau : un kit complet de démarrage pour la peinture. Pinceaux, chevalet, toile, couleurs... Ce cadeau ne sera pas encore suffisant pour qu’elle entende l’appel. Après le décès de son oncle artiste peintre, sa tante lui rend visite en lui apportant tout le matériel de peinture de son défunt mari. Celui-ci avait tenu à le léguer à Caroline. Cette fois-ci, l’appel est entendu. Caroline se lance avec talent et gourmandise dans la peinture. Aujourd’hui, elle expose et vend avec bonheur ses œuvres.

Comment entendre l’appel?

Il existe plusieurs chemins, qui sont propres à nos personnalités, pour identifier notre mission ou notre projet de vie. Plus loin dans ce chapitre sur le Poète, nous vous proposerons d’explorer votre cercle de vie pour vous aider à définir concrètement votre appel, en quatre étapes, et en en imaginant comment il peut se manifester à travers un ou plusieurs projets de vie.

Refuser l’appel

L’appel étant une invitation à changer en profondeur notre existence, nos habitudes, voire nos lieux de vie, notre travail et notre réseau de relations, il est naturel et légitime que notre personnalité résiste à ces changements. Comme le dit un proverbe arabe, « qui veut faire quelque chose trouve un moyen, qui ne veut rien faire trouve une excuse ». Que notre vie actuelle soit heureuse ou pas, peu importe, au moins nous savons ce que nous avons, tandis que si nous bouleversons l’ordre établi, nous prenons un risque. Dans un réflexe de protection de notre monde ordinaire, notre ego peut donc mettre en place des tactiques pour conserver le statu quo.

Extrait de "Réveillez vos quatre héros intérieurs" de Xavier Van Dieren aux Editions Eyrolles