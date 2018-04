Un appel lancé pour participer à la marche citoyenne pour dénoncer le suicide agricole

Cet article fait suite à celui-ci

WikiAgri vous avait donné l’info, et la complète aujourd’hui. Patrick Maurin, conseiller municipal à Marmande (Lot-et-Garonne), organise une marche citoyenne, en 22 étapes, entre Gontaud de Nogaret (tout près de Marmande) et Sainte-Anne d’Auray, lieu où se tiendra le dimanche 14 octobre la journée d’hommage aux familles agricoles endeuillées par un suicide. A travers cette marche, Patrick Maurin veut, selon ses propres termes, « soutenir ses amis agriculteurs en plein désespoir et aider les familles des agriculteurs qui se sont suicidés ».

Il souhaite aussi participer à la promotion de la journée organisée par Jacques Jeffredo à la basilique de Sainte-Anne d’Auray, en d’autres termes à la promotion de la cause consistant à faire tomber le tabou autour de la problématique sur le suicide en agriculture.

L’appel de Patrick Maurin

Aujourd’hui, Patrick Maurin a déterminé les villes étapes de son itinéraire (lire plus bas le détail). Il souhaite ainsi donner la possibilité au plus grand nombre de s’organiser pour l’accompagner, le temps d’une étape, ou simplement sur quelques kilomètres, ou encore plus simplement au départ ou à l’arrivée d’une étape. « Cette marche citoyenne doit servir de catalyseur pour l’action de Jacques Jeffredo, explique-t-il à WikiAgri. Plus nous serons nombreux à y prendre part, plus les médias reprendront, et plus ce sera utile. »

D’où son appel : « J’invite toutes celles et tous ceux qui se sentent concernés par le désespoir éprouvé dans de nombreuses familles agricoles à participer, comme ils le souhaitent, à la marche citoyenne. »

Par ailleurs, à l’heure qu’il est, Patrick Maurin n’a pas encore arrêté la façon dont il passera les nuits. « Je vais me renseigner pour trouver des hôtels sur le parcours. Mais ce qui serait bien, ce serait que, pour certaines étapes au moins, je puisse passer la nuit chez l’habitant. Cela me permettrait de discuter longuement avec ceux qui m’accueillent, de recueillir leurs témoignages, et d’étoffer ainsi tout ce que j’aurai à dire à l’arrivée de la marche. »

En effet, Patrick Maurin participera aux tables rondes de l’après-midi de la journée du 14 octobre, et y exposera son vécu pendant la marche citoyenne, devant une assistance où, entre autres, la presse sera conviée. Il réfléchit aussi à d’autres moyens de partager ensuite les témoignages recueillis.

Pour joindre Patrick Maurin et répondre à son appel, plusieurs possibilités : soit le contacter via sa page Facebook, soit lui adresser un e-mail à marchecitoyenneagriculteurs@gmail.com. Il possède également un compte Twitter.

Les 22 étapes de l’itinéraire, du 23 septembre au 14 octobre

Dimanche 23 septembre 2018, Gontaud de Nogaret - Marmande (départ à 10h30 après la messe), soit 12 kilomètres ;

Lundi 24 septembre, Marmande - Monségur, 21 kilomètres ;

Mardi 25 septembre, Monségur - Castillon la Bataille, 28 kilomètres ;

Mercredi 26 septembre, Castillon la Bataille - Coutras, 25 kilomètres ;

Jeudi 27 septembre, Coutras - Montguyon, 22 kilomètres ;

Vendredi 28 septembre, Montguyon - Léoville, 25 kilomètres ;

Samedi 29 septembre, Léoville - Avy, 26 kilomètres ;

Dimanche 30 septembre, Avy - Saintes, 25 kilomètres ;

Lundi 1er octobre, Saintes - Tonnay-Boutonne, 29 kilomètres ;

Mardi 2 octobre, Tonnay-Boutonne - Bouhet, 28 kilomètres ;

Mercredi 3 octobre, Bouhet - Marans, 23 kilomètres ;

Jeudi 4 octobre, Marans - Sainte-Gemme-la-Plaine, 25 kilomètres ;

Vendredi 5 octobre, Sainte-Gemme-la-Plaine - La Roche-sur-Yon, 33 kilomètres ;

Samedi 6 octobre, La Roche-sur-Yon - Palluau, 24 kilomètres ;

Dimanche 7 octobre, Palluau - La Limouzinière, 23 kilomètres ;

Lundi 8 octobre, La Limouzinière - Bouaye, 26 kilomètres ;

Mardi 9 octobre, Bouaye - Vigneux-de-Bretagne, 27 kilomètres ;

Mercredi 10 octobre, Vigneux-de-Bretagne - Campbon, 26 kilomètres ;

Jeudi 11 octobre, Campbon - La Roche Bernard, 29 kilomètres ;

Vendredi 12 octobre, La Roche Bernard - La Trinité Surzur, 27 kilomètres ;

Samedi 13 octobre, La Trinité Surzur - Plougoumelen, 28 kilomètres ;

Dimanche 14 octobre, Plougoumelen - Sainte-Anne d’Auray, 8,4 kilomètres.

Soit un total de 540 kilomètres (et non pas 520 comme annoncés lors du précédent article, évidemment l’itinéraire a été affiné depuis).

