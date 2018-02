"L’Apparition" : Que vous soyez croyant(e) ou pas, passionnant

CINEMA

L’Apparition

de Paul Giannoli

avec Vincent Lindon et Galatea Bellugi.

RECOMMANDATION : EXCELLENT

THEME

A peine rentré d’une mission qui s’est soldée par la mort de son meilleur ami photographe, Jacques (Vincent Lindon), grand reporter pour un quotidien régional français, reçoit un mystérieux coup de fil du Vatican. Son correspondant lui demande de participer à une enquête pour faire la lumière sur un phénomène d’apparition. Dans une petite ville du Sud Ouest de la France, Anna, une jeune fille de 18 ans (Galatea Bellugi) prétend avoir vu la Vierge à plusieurs reprises. L’affaire a pris une telle ampleur que des milliers de pèlerins viennent désormais se recueillir sur le lieu des apparitions présumées.

Jacques, qui est non croyant et, par principe, professionnel, sceptique, accepte d’investiguer.

Le film est le récit, passionnant, de son enquête. On le verra buter sur l’impossibilité d’apporter des preuves tangibles, matérielles à une apparition, qui, vraie ou pas, révèle surtout la force ou les mirages de la foi. On verra aussi ce journaliste athée, un moment taraudé par l’envie ou le besoin de croire, se heurter au doute, se cogner à son besoin de réel.

POINTS FORTS

Il fallait être « sacrément » gonflé (si j'ose dire) pour écrire un scénario sur les mystères de la foi.

Xavier Giannoli explique qu’en général, ses films naissent de la lecture de journaux : il tombe sur un fait divers, et le scénariste qu’il est, en imagine une suite romanesque. Cela avait été le cas, notamment, pour A l’Origine (avec François Cluzet). Ça l’a été aussi pour l’Apparition.

C’est la lecture d’un article sur les mystérieuses « enquêtes canoniques », explique le réalisateur, qui, un jour, déclenche chez lui le désir de savoir où il en est par rapport à la foi et à la question religieuse. Il approfondit donc ses recherches, non pas, affirme-t-il comme un théologien ou un philosophe, mais « comme un cinéaste habité par un désir de vérité humaine ». Petit à petit, il va en tirer un scénario, qui va donner lieu à ce film.

Si ce dernier captive autant c’est que son auteur a su lui donner des allures de polar. Un polar d’autant plus fascinant qu’on y suit à la fois l’enquête très réaliste, très concrète de Jacques, son héros, mais aussi en parallèle, le questionnement intérieur de cet homme, troublé par l’ascendant que peut prendre la foi chez certains, jusqu’à provoquer, ou pas d’ailleurs (la question des hallucinations et de la supercherie restant posée), des phénomènes d’apparition.

Xavier Giannoli dit qu’il a écrit le rôle de Jacques pour Vincent Lindon, avec qui il voulait travailler depuis longtemps. Quand on voit la façon dont ce dernier s’est emparé de ce personnage, on se dit que personne d’autre n’aurait pu l’habiter aussi magnifiquement. Le comédien a la carrure et la force tranquille du reporter dont on imagine qu’il est allé barouder sur tous les coins chauds du globe et en même temps, il donne à ressentir cette fragilité intériorisée des gens qui sont à la fois dans le doute et la spiritualité. Sa prestation est splendide…