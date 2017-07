Les APL ou la preuve que la France ne peut pas être réformée (et qu'Emmanuel Macron gâche son capital politique à vitesse grand V en manquant d'ambition)

Atlantico : Est-ce que l'épisode des APL n'est pas la énième preuve qu'il est quasi impossible de réformer la France ?

Éric Verhaeghe : Il est toujours difficile de baisser des prestations, surtout celles qui sont accordées de façon généreuse. Sur le fond, on peut quand même considérer que le gouvernement n'a pas mis toutes les chances de son côté dans ce dossier. L'information sur la baisse des allocations a transpercé sous forme de "fuite". Elle a ensuite été confirmée par le gouvernement sans la moindre explication. Le procédé est curieux. L'équipe au pouvoir ne peut pas ignorer le coût politique marginal d'une baisse de ce genre, sauf à ne rien comprendre à l'état d'esprit du pays (ce qui est au demeurant possible).

Autrement dit, que vous baissiez les cotisations de cinq euros ou de cinquante euros, vous payez de toute façon le prix de l'impopularité. Quand on songe que la mesure en question rapportera à peine 400 millions en année pleine sur une dépense de 20 milliards, on peut se demander quel est le bon sens politique de la mesure: petites économies, défaut total d'explication, impopularité maximale! tout cela est absurde. Il me semble que bien expliquée, la mesure serait passée plus facilement.

Erwan Le Noan : Je ne crois pas que la France soit plus rétive au changement que les autres pays. Son problème est que la puissance publique a multiplié les rentes de toutes sortes (statuts des fonctionnaires, distribution de subventions, etc.) : à force de tout figer, plus personne n’a intérêt à faire bouger les choses.

C’est dans ce contexte rigide qu’il faut analyser les débuts d’Emmanuel Macron. Pour réformer efficacement, il faut probablement avoir clairement expliqué avant son élection deux points : (1) quel constat on fait et (2) quelles réformes on veut mettre en œuvre. Or, Emmanuel Macron n’a jamais ni l’un ni l’autre. Il n’a d’abord jamais fait le constat clair qu’il y avait un problème avec la dépense publique (au contraire, il s’est inscrit en opposant à François Fillon qu’on accusait de vouloir faire des « purges »). Il n’a ensuite jamais expliqué clairement comment il voulait baisser la dépense publique. Les électeurs ont voté pour lui en partie parce qu’il semblait promettre la réforme sans douleur. Mais cela n’existe pas ; et on s’en aperçoit aujourd’hui.

À force de "petites mesures", Emmanuel Macron n'est-il pas en train de gâcher son capital politique pourtant considérable ?

Erwan Le Noan : Emmanuel Macron a bénéficié depuis son élection d’un crédit politique énorme. Il me semble prématuré de dire qu’il l’aurait gâché ou épuisé. Mais il est certain qu’on pouvait s’attendre à ce qu’il fasse de plus grandes réformes dans les premiers temps de son mandat. Plus de 70 jours sont passés depuis sa prise de fonction et pourtant, on ne voit toujours pas poindre la moindre réforme structurelle. Le plus révélateur, c’est la dépense publique : rien n’est annoncé de vraiment sérieux et on en vient à se battre pour 5 euros d’APL (aucune vision de l’Etat ne semblant sous-tendre cette logique de rabot). Mais c’est vrai aussi de l’éducation : l’interview récente de Jean-Michel Blanquer, qui est pourtant brillant et excellent connaisseur du sujet, était particulièrement décevante et ne comportait pas le moindre début de réforme structurelle.