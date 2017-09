Anti-européens : la stratégie des "fronts de libération nationale" réunissant droite et gauche est-elle réaliste ?

Atlantico : Quelle est la crédibilité d'un tel rapprochement que Jacques Sapir compare à la logique du CNR ?

Jean PETAUX : Jusqu’à ce que l’historiographie de la Résistance remette ce point en cause en apportant la preuve contraire, le Conseil National de la Résistance (CNR) n’a pas rassemblé des communistes et des fascistes pro-vichystes. Jacques Sapir peut appeler de ses vœux la « grande convergence » entre toutes les formations politiques hostiles à « l’Union européenne et à ses relais en France », c’est une pure vue de l’esprit et une construction mentale qui n’a ni pertinence ni probabilité de concrétisation. Sapir peut évoquer le « grand soir » du référendum sur le Traité Constitutionnel Européen où le « cartel des Non » l’a emporté.

Rappelons d’abord dans quelles conditions : un score net et sans bavure en faveur du « non » (54,67% des SE soit 15.449.508 voix) et un nombre de « oui » tout juste supérieur à 45% (45,33% pour 12.808.270 voix. Autrement dit 2.641.238 voix d’écart en faveur du « non ». Si l’on prend en compte la participation, celle-ci est effectivement très supérieure à d’autres référendum, tel celui sur le « quinquennat » en 2000, mais elle n’est pas « glorieuse » : 30,64%. Ceux qui, depuis le 7 mai, n’ont de cesse de répéter que l’abstention à la dernière présidentielle a été vertigineuse, allant même jusqu’à remettre en cause la légitimité d’Emmanuel Macron élu avec 66,1% des voix (soit 43,61% des inscrits, presqu’identique au score de VGE et Mitterrand respectivement en 1974 et 1981) pour 25,44% d’abstention soit 5 points de moins que l’abstention enregistrée au référendum sur le TCE le 29 mai 2005. Les procès en légitimité électorale peuvent très souvent se retourner contre leurs auteurs.

Pour revenir à « l’utopie sapirienne » il convient de rappeler que la coalition des contraires contre un bouc émissaire commun n’a jamais constitué une alliance politique solide et stable. Le « Front national », structure essentiellement « faux nez » et « paravent » du PCF en 1994-1945, rassemblant les « mini-partis » issus de la Résistance, jusqu’au retour du général de Gaulle au pouvoir consécutivement à la crise du 13 mai 1958, va perdurer une bonne partie des années 50. Mais l’idéal commun de la Résistance contre l’occupant nazi n’a rien à voir du tout avec l’Union sacrée qui devrait se lever telle l’Armée de l’an II contre la « pseudo tyrannie montante de l’UE » que Sapir craint mais appelle tout autant de ses voeux pour sortir de cet épisode avec une convergence enfin réifiée. Comment des intellectuels comme Sapir, parfaitement respectables au demeurant, peuvent-ils penser de tels schémas politiques tous plus fumeux les uns que les autres. ?